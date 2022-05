Hyvä uutinen on se, että suomalaisten eläkkeellesiirtymisikä on nousussa. Se on nyt 62,9 vuotta, kertoo Eläketurvakeskuksen selvitys.

Eläköitymisikä on noussut vauhdikkaasti. On vain reilu vuosikymmen siitä, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nytkähti meillä yli 60 vuoden.