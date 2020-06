Manu Jalonen on valtiotieteiden kandidaatti, sosiologian maisteriopiskelija Turun yliopistossa.

Sananvapauskeskustelu ei ole uusi asia, vaikkakin viimeistään internetin myötä se on muuttunut radikaalisti. Sananvapaus on aiheena monimutkainen, sillä sitä käytetään käsitteenä usein esittäjän itse haluamasta näkökulmasta. Kaikille tuskin on selvää, mitä sananvapaus todella on ja mitä se ei ole.