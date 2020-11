Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen kertoo, että Suomessa ei ole teknologiaa rokotteiden valmistamiseen. Kuva: Mauri Ratilainen

Orionin rooli koronan hoidossa on merkittävä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Orionin operatiivisten toimintojen johtaja Liisa Hurme kertoo, että kun pandemia alkoi keväällä levitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, yleisimmin hengityskoneissa käytetyt tehorauhoitteet loppuivat markkinoilta.

Syitä pulaan saattoi Hurmeen mukaan olla useita. Lääkeaineista voi olla pula, tai sitten niitä ei saatu kuljetettua valmistuspaikoille.

Tilanne johti siihen, että Orionin valmistaman tehohoitorauhoitteen, Dexdorin, tilauskanta kasvoi 400 prosenttia.

– Voimme olla ylpeitä siitä, että pystyimme vahvistamaan tuotantokapasiteettia 200-400 prosenttia. Tuli tunne, että olemme auttamassa eurooppalaisia potilaita, jotka eniten tarvitsivat apua.

Orionin tehorauhoite valmistetaan yhtiön Espoon Mankkaalla sijaitsevalla tehtaalla ja rauhoitteeseen tarvittava lääkeaine Orionin omistaman Fermionin Oulun tehtaalla Sanginsuun maisemissa.

Hurmeen mukaan Orion joutui järjestelemään uudelleen ja priorisoimaan injektiotuotteidensa valmistusta, kun tehorauhoitteen kysyntä moninkertaistui.

Orionin onnistumista koronan hoidon avainlääkkeen valmistamisessa auttoi se, että yhtiön tuotannon turvaaminen oli aloitettu hyvissä ajoin. Orionilla on Kiinan Shanghaissa konttori, ja yhtiö sai sieltä hyvissä ajoin tiedot, mihin on koronan osalta syytä varautua.

Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen kertoo, että Orion alkoi noin vuosi sitten varautua siihen, että muun muassa lääkeaineita ja pakkausmateriaaleja on riittävästi varastoissa. Omien työntekijöiden suojelutoimet aloitettiin myös varhain. Tuotantotilat ja laboratoriot suljettiin kaikilta ulkopuolisilta.

– Olemme pystyneet toimittamaan lähes kaiken sen, mitä on tarvittu, Lappalainen sanoo.

Rokotteeseen ei teknologiaa

Koronarokotteesta saatiin maanantaina lupaavia uutisia, kun yhdysvaltalainen lääkeyhtiö Pfizer ja saksalaisyhtiö Biontech kertoivat, että niiden kehitteillä oleva koronavirusrokote estää koronavirustartuntoja 90-prosenttisesti kolmosvaiheen testeissä.

Orionin Lappalainen kertoo, että rokotteiden valmistus tarvitsee omaa teknologiaa, ja sitä teknologiaa ei ole Suomessa laajasti käytössä. Orionilla rokoteteknologiaa ei ole lainkaan.

– Koronan lisätekijöitä ovat monet kansansairaudet, kuten diabetes tai metabolinen oireyhtymä. Näissä Orion on hyvin vahva, ja pystymme näissä tukemaan potilaiden hoitoa, mutta varsinaisessa rokotteiden kehittämisessä tai valmistamisessa Orion ei ole mukana, Lappalainen sanoo.

Kotimainen teollisuus turvaa huoltovarmuutta

Koronakriisin aikana lääkkeiden huoltovarmuudesta on käyty paljon keskustelua. Lääkkeiden toimitusketjut ovat monimutkaisia eikä lääketeollisuuden lupajärjestelmä mahdollista nopeita muutoksia tuotannossa. Monet maat ovat myös rajoittaneet lääkkeiden tai raaka-aineiden vientiä rajojen yli.

– Suomalainen huoltovarmuus toteutuu parhaiten suomalaisella teollisuudella, Hurme sanoo.

Orion toivookin, että lääkeyhtiöitä kannustetaan pitkäjänteiseen toimintaan ja lääkkeiden toimittama jättäminen sanktioidaan, kuten osassa EU-maista nyt tehdään. Kelan ja lääkkeiden hintalautakunnan määrittelemää lääkkeiden hintaputkea pitäisi Orionin kaupallisten toimintojen johtajan Janne Maksimaisen mukaan laventaa ja keskittyä turvaamaan lääkkeiden saatavuus.

Orionin tuotannon kotimaisuusaste on suurempi kuin alalla keskimäärin, mutta myös Orion on riippuvainen kansainvälisistä raaka-aineista. Orionilla on kuusi tehdasta Suomessa. Niistä neljä on lääkevalmistetehtaita ja kaksi lääkeaineita valmistavaa tehdasta.

Investointeja luvassa Turkuun

Orion on investoinut viiden viimeisen vuoden aikana tuotantolaitoksiinsa Suomessa yli 160 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yhtiö investoi Turun tehtaaseen noin 17 miljoonaa euroa.

Turussa uudistetaan voideosastoa ja rakennetaan läpipainopakkauslinja syöpälääkkeiden valmistukseen. Lisäksi aluelämpölaitosta uudistetaan. Investoinnit eivät suoraan vaikuta Orionin työntekijämäärään Turussa, mutta rakennusalaa ne työllistävät.

9.11. kello 18.52: Korjattu Dexdor-lääkkeen nimen kirjoitusasu. Alun perin jutussa lääkkeen nimeksi kerrottiin virheellisesti Dextor.