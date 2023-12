Päätoimittaja Antti Kokkonen Kuva: Maiju Pohjanheimo

Puolisoni on ollut jo neljä kertaa lähellä jäädä auton alle suojatiellä Oulun keskustan kaduilla. Aikamoinen saldo kahden kuukauden kaupungissa asumisen jälkeen.

Tekniikan maailma -lehti testasi parisen vuotta sitten suojateiden turvallisuutta seitsemässä kaupungissa. Suojatietesti tehtiin niin, että pakettiauto lähestyi suojatietä, hidasti ja päästi oikeaoppisesti jalankulkijan ylittämään katua suojatiellä. Tämän jälkeen seurattiin sitä, pysähtyykö takaa toista kaistaa tuleva ajoneuvo vai ei. Rakennettiin niin sanottu giljotiini.

Testi toistettiin 20 kertaa. Oululaisista autoilijoista yhdeksän pysähtyi, yksitoista ajoi huoletta ohi ja vaaransi jalankulkijan hengen.

Oulu ei ollut pahnan pohjimmainen testissä. Lahtelaisautoilijoista kahta lukuun ottamatta kaikki ajoivat pysähtyneen auton ohi. Oulun surkeaa tulosta ei pyhitä se, että jossain ollaan piittaamattomampia.

Oulussa keskustelua suojateiden turvallisuudesta käytiin tämän vuoden alussa, kun hälytysajossa ollut poliisiauto ajoi Saaristonkadun ja Koulukadun risteyksessä suojatiellä olleen jalankulkijan yli. Kyseessä oli sama suojatie, joka linjattiin Oulun yhdyskuntalautakunnassa vaaralliseksi viiden muun suojatien kanssa jo 2018.

Näistä onnettomuusalttiista suojateistä toistaiseksi vain yksi – Linnankadun ja Uudenkadun risteyksessä – on poistettu. Suojatiet eivät ole olleet esillä yhdyskuntalautakunnassa lainkaan tällä valtuustokaudella. Mahdolliset poistot odottavat uusia katusuunnitelmia.

Jalankulkijoiden turvallisuutta on sen sijaan pyritty parantamaan nopeusrajoituksilla. Kesäkuusta 2020 lähtien keskustan alueella nopeusrajoitus on ollut 30 kilometriä tunnissa. Toimi on oikea.

Ongelmaa se ei poista. Liikenneturva mittasi viime vuonna ajonopeuksia viidessä eri kaupungissa. Oulu oli mukana. Vain alle viidesosa autoilijoista ajoi suojatien kohdalla sallittua nopeutta. Selkeä enemmistö ei piitannut rajoituksista.





Muitakin keinoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi on eri puolilla Suomea ideoitu. Tampereen kaupunki on asettanut lahjoitusvaroin 12 suojatien eteen varoitusvalon. Se on auttanut.

Etelä-Pohjanmaalla välkkyvillä varoitusvaloilla on vähennetty suojatieonnettomuuksia 40 prosenttia. Suojatiestä varoittavia valoja on käytössä myös muun muassa pääkaupungissa.

Suojateiden turvallisuutta voidaan parantaa myös liikennesuunnittelun keinoin. Esimerkiksi keskisaareke parantaa turvallisuutta.

Painopiste ei voi olla siinä, että suojateitä poistetaan tai niistä varoitetaan erilaisin välkkyvaloin. Ainoa kestävä ratkaisu on autoilijoiden asenteiden korjaaminen.

Asenteiden muuttaminen on hidasta ja sinänsä tarpeellisten valistuskampanjoiden teho rajallinen. Poliisilta tarvitaan nykyistä aktiivisempaa puuttumista rikkomuksiin. Sakko toimii rangaistuksen ohella ennaltaehkäisynä.

Pysäköinninvalvontaan panostetaan aktiivisesti ja sakot saa pienestäkin laiminlyönnistä. Suojateitä poliisi ratsaa harvoin. On omituinen signaali yhteiskunnalta, että seisovat autot koetaan liikkuvia suuremmaksi uhkaksi turvallisuudelle ja viihtyisyydelle.

Liikenneturvan lukujen mukaan tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes on jalankulkijoita. Se tarkoittaa noin 20 kuollutta vuosittain. Joka viides heistä menehtyy suojatiellä, jonka nimensä mukaisesti pitäisi suojata kulkijaa. Onnettomuustilastoissa erottuvat nuoret ja ikäihmiset: heikossa asemassa olevat.

Yhteiskunnan sivistystä voidaan mitata monin tavoin. Yksi on katsoa, kuinka se kohtelee heikoimmassa asemassa olevia.

Tämä pätee liikenteeseen. Vastuu on vahvemmassa asemassa olevilla – autoilijoilla.

Me pystymme parempaan.