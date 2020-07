Mikko Karjalainen rakastaa vaeltamista, sillä se yhdistää hänen harrastuksensa, valokuvaamisen ja kalastamisen. Kuva: Pekka Ohtokangas

Hillat alkavat olemaan kypsiä, ja moni halajaa suolle. Suo on kuitenkin petollinen maasto. Siellä on työlästä kulkea, siellä on kuuma ja horisontti näyttää samalta joka suuntaan. Liian ajatuksissaan ei suolla kannata kykkiä, sillä huomaamattaan saattaa eksyä. Kokenut vaeltaja Mikko Karjalainen neuvoo ottamaan eksymisen vaaran tosissaan ja tarkistamaan asenteensa.

– Asenteella on väliä. Vaeltaessakin törmää monesti huonosti varustautuneisiin ihmisiin, jotka ”eivät eksy”, eli he luottavat omaan suuntavaistoonsa ja aiempiin kokemuksiinsa. Jos aiemmin on mennyt hyvin eikä ole eksynyt, niin miksi sitä eksyisi nytkään, Karjalainen sanoo.