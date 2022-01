Sunnuntaina on aluevaalien varsinainen äänestyspäivä. Kuva: Vesa Joensuu

Sunnuntaina on aluevaalien äänestyspäivä, jolloin äänestetään 79 valtuutettua Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Äänestyspaikat ovat avoinna aamuyhdeksästä iltakahdeksaan asti. Oulussa on 55 äänestysaluetta, joissa käydään äänestämässä. Kukin on oikeutettu äänestämään siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin.

Koronan vuoksi äänestäjiä pyydetään käyttämään maskeja tullessaan äänestämään ja laittamaan äänestyspaikassa tarjolla olevaa käsidesiä käsiinsä. Äänestäjiä pyydetään pitämään myös turvavälit ja välttämään ruuhkaisimpia äänestysaikoja. Hiljaisimpia aikoja ovat olleet alkuiltapäivät ja ruuhkaisimpia aamut ja illat.

Oulun kaupunginlakimies Jukka Lampén arvelee aiempien vaalien perusteella, että aamupäivällä on varsinaisena vaalipäivänä rauhallisempaa, ja iltaa kohti vilkastuu. Suuria eroja äänestäjämäärissä ei kuitenkaan eri aikoina liene.

Äänestäjällä tulee olla mukanaan kuvallinen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus. Postissa tullutta todistusta äänioikeudesta ei tarvita äänestyksessä.

Ulkoäänestyspaikkoja ei Oulussa ole. Karanteenissa olevat ja muut ulkona äänestää haluavat voivat äänestää äänestyspaikan ulkopuolella. Se tapahtuu siten, että äänestäjä soittaa keskusvaalilautakunnan puhelinnumeroon 044 7031107 tai äänestyspaikan ulkopuolella näkyvään numeroon, minkä jälkeen kolme vaalilautakunnan jäsentä käy ottamassa äänen sisäänkäynnin vieressä.

Ulkona äänestämisen mahdollisuus oli myös ennakkoäänestyksessä. Lampén kertoo, että hänen tietoonsa on tullut puolisenkymmentä ulkona äänestänyttä.