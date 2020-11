Oulu

AC Oulun Kannattajat ry:n puheenjohtaja Joonas Haataja odottaa sunnuntain AC Oulu–MP-ottelua jännityksellä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Menossa on kymmenes perättäinen kausi Ykkösessä. Sitä on jäljellä enää yksi ottelu. Sen alkuun on aikaa vain päiviä, tunteja, minuutteja.

Odotukseen sisältyy pelkoa ja toivoa.