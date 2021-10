Yesterday

TV5 klo 21.00





Maailmasta katkeaa hetkeksi sähköt. Sen seurauksena Jack Malikista tulee ainut, joka tuntee The Beatlesin laulut. Richard Curtis kirjoitti ja Danny Boyle ohjasi elokuvan, jonka katsojalta vaaditaan intoa akuankkamaiseen fantasiaan ja jossitteluun. Jack on opettaja ja osapäivämuusikko, jonka hengentuotteet eivät kiinnosta oikein ketään. Vastaanotto pomppaa toiseen ääripäähän, kun hän alkaa suoltaa ilmoille semmoisia tuntemattomia helmiä kuin Let it Be ja Here Comes the Sun.

Ajatukset maineesta ja rehellisyydestä eivät varsinaisesti yllätä, mutta innokas ja välitön Himesh Patel saa katsojan puolelleen. Lauluihin hän heittäytyy niin, että Jackia ei tee mieli kutsua varkaaksi, vaan artistiksi. Ed Sheeran lähti leikkiin mukaan. (Britannia/USA 2019)