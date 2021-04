Pelastuslaitos on tehnyt töitä yötä myöten keskiviikon ja torstain välisenä aikana Tyrnävällä, jossa tulvavesi uhkaa paikoin kiinteistöjä ja on pakottanut katkaisemaan muun muassa kiinteistöille meneviä ajoteitä.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen kertoi torstaina aamulla, että pelastushenkilöstö oli yökolmeen saakka töissä Kylmänkylällä Leppiojantien alueella ja tilannetta tarkkaillaan edelleen.

Tyrnävällä on noussut uhkaava tulva Leppiojalla. Pelastuslaitos on varautunut suojaamaan rakennuksia ja vielä jäässä olevia ojia ja rumpuja on avattu konevoimin. Kuva: Laura

– Siellä on ollut paljon tulvantorjuntatehtävää. Ojia ja rumpuja on jäässä ja vesi nousee. Näitä on koneilla auottu ja sulatettu. Lunta on paljon ja sen sulaminen on ollut viime päivinä nopeaa ja voimakasta, Timonen sanoi.

Timosen mukaan yhden omakotitalon suojaus tulvalta aloitettiin, mutta veden pinta saatiin laskemaan niin ettei suojausta lopulta ollut tarve tehdä loppuun.

– Kansalaisten joilla on siellä alueella kiinteistöjä tai muuta mahdollisen tulvaveden nousun uhkaamaa omaisuutta kannattaa nyt tarkkailla tilannetta ja soittaa tarvittaessa apua hätänumerosta 112.

Tyrnävän paloasemalle on luotu valmius ryhtyä nopeisiin suojaustoimiin tilanteen vaatiessa.

Timosen mukaan pelastuslaitos tekee tulvariskialueilla tiedustelua myös pääsiäisen aikana ja toimii yhteistyössä kunnan ja ely-keskuksen kanssa.

– Ennustetta tilanteen jatkumiselle on tällä hetkellä vaikea sanoa.