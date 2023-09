Kirjoittaja on keskustan kansanedustaja Oulusta.

Yle kertoi (25.9.) Helsingissä pidetystä kokeilusta, sukupuolineutraaleista alakoulujen urheilukilpailuista. Ei ole yllätys, että pojat saivat valtaosan mitaleista.

Yksi kyseisten koulujen liikunnanopettajista sanoi Hufvudstadsbladetissa (20.9.) pitävänsä sukupuolineutraaleja kisoja tyttöjen kannalta lannistavina ja pelkäävänsä, että tyttöjen liikuntakipinä ei enää jatkossa syty.

Jotkut koettavat ulottaa lasten ja nuorten elämään tieteenvastaista sukupuolineutraalia ideologiaa. Tämä on haitallista, koska sukupuolten välisiä eroja ei saada pois eivätkä tosiasiat muutu kieltämällä ne.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sai taannoin aikaan kohun todetessaan tosiasian: ”tytöillä on pimppi ja pojilla munat.” Hänelle väitettiin, että tuollainen näkemys on tunkkainen ja typerä.

Tämän jälkeen hän kertasi Ylen Pressiklubissa (24.11.2017) biologisia tosiasioita ja sanoi: ”Ajatus sukupuolineutraalisuudesta pyrkii kieltämään erot ja lisäämään sillä tavalla tasa-arvoa, mutta sehän ei onnistu. Se on holhoava, aikuislähtöinen ideologia, joka ei millään tavalla edistä lasten kasvua ja hyvää kehitystä.”

Suomessa Seta lobbaa sukupuolineutraalia ideologiaa, puhuu kouluissa sukupuolen moninaisuudesta ja vaatii mahdollisuutta sukupuolen juridiseen vaihtamiseen alaikäisille. Lasten ja nuorten kehityksen kannalta on ikävää, että monissa kouluissa käytetään Setan ideologisia mielipiteitä lähteenä ja opetusmateriaalina.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee olla ”uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.” Toteutuuko tämä nykyään? Lisäksi on muistettava, että lapsella on oikeus kieltäytyä Setan opetuksista vakaumukseensa perustuen. Turvallisinta on pitää Seta ideologioineen pois kouluista.

Lapsen ei pidä joutua pohtimaan, onko biologia hänen kohdallaan totta. Maassamme tarvitaan aitoa suvaitsevaisuutta. On erilaisia tapoja olla tyttö ja poika. Kaikki eivät mahdu samaan muottiin.

Aikuinen voi tehdä lakien puitteissa kuten haluaa, mutta muita ei pidä vaatia toimimaan tosiasioiden vastaisesti. Lainsäädännön eroaminen totuudesta on jo aiheuttanut ongelmia.

Nykyään lainsäädännön mukaan mies voi synnyttää, vaikka lapsikin tietää, että se ei ole totta. Translain myötä kuka tahansa voi pelkällä ilmoituksella vaihtaa juridisen sukupuolensa. Monet transihmiset vastustivat lakia, koska se heidän mukaansa vie varsinaisilta transihmisiltä uskottavuutta ja lisää ennakkoluuloja heitä kohtaan.

Suomessa tarvitaan käännös totuuteen päin. Koulujen tulee olla sivistyksen lipunkantajia. Se on kaikkien etu.

