Helsinki

Voittoisa Alexander Stubb vieraili Pekka Haaviston vaalivalvojaisissa lämpimissä merkeissä. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Presidentinvaalit voittanut kokoomuksen Alexander Stubb teki yllätysvierailun toiseksi tulleen Pekka Haaviston vaalivalvojaisiin sunnuntaina illalla.

Stubb kertoi, että he olivat Haaviston kanssa sopineet viimeisen presidentinvaalitentin jälkeen, että kumpi tahansa heistä voittaa, voittaja tulee ensimmäisenä käymään toiseksi tulleen vaalivalvojaisiin.

Stubb kiitti Haavistoa heidän yhdessä käymästään matkasta. Stubbin mukaan he olivat keskustelleet, että matka olisi ollut molemmille kovempi, jos he eivät olisi hyviä ystäviä ja kunnioittaisi toisiaan. Stubb sanoi Haavistolle, että tämä on yksi hienoimmista ihmisistä, jonka Stubb on koskaan tavannut.

Stubb sanoi Haaviston kannattajille, että näiden tulisi olla ylpeitä siitä huikeasta kampanjasta, jonka tekivät. Stubb pyysi lopuksi, että he voisivat sopia siitä, että enää ei ole Alexin tai Pekan joukkuetta, vaan ainoastaan Suomen joukkue.