Helsinki

STT:n tietojen mukaan hallitus päättää huomenna Suomen siirtämisesta koronastrategian kakkostasolle. Kuvassa pääministeri Sanna Marin. Kuva: Arttu Laitala

STT:n tietojen mukaan hallitus tekee huomenna päätöksen siirtymisestä koronastrategian mukaiselle tasolle kaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittaa tätä.

Syynä kiristyville koronarajoituksille on paheneva tautitilanne. STT:n tietojen mukaan arvio hallituksen sisältä on, että edes kakkostasolle siirtyminen ei riitä kauaa taudin leviämisen pitämiseksi kurissa. Syynä on Uudenmaan paheneva koronatautitilanne.

STT:n tietojen mukaan lähtökohtana on, että kun valtioneuvosto puoltaa tasolle kaksi menemistä, päätös siirtymisestä tehdään koko maata koskien, mutta välttämättä kaikki alueet eivät heti ota tiukempia rajoitustoimia käyttöön. Alueille, joilla tautitilanne ei ole niin paha, saattaa tulla joustoa siirtymisessä.

Tiettävästi myös Lapin tilanne huolettaa hallitusta. Tilanne on pahempi kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Lapissa vierailevien, toisilta alueilta kotoisin olevien matkailijoiden tartunnat eivät näy Lapin rekisterissä.