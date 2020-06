Helsinki

Katri Kulmuni. Arkistokuva.

Viestintätoimisto Tekir antoi joulukuussa viestintäkonsultointia silloisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin Instagram-kohuun liittyen ja laskutti tästä valtiovarainministeriötä. Asia selviää asiakirjoista, joita STT pyysi valtiovarainministeriöstä.

Kulmuni kysyi joulukuussa Instagram-tarinassaan, mitä mieltä ihmiset ovat siitä, pitäisikö al-Holin leiriltä tuoda Suomeen vain lapset vai lapset ja äidit.

Kulmuni poisti julkaisun pian ja myönsi tavan olleen epäonnistunut.

Kaikki Instagram-kohuun liittyvät konsultoinnit on tehty asiakirjojen mukaan Kulmunin silloisen erityisavustaja Kari Jääskeläisen toimeksiannosta. Valtiovarainministeriön käsityksen mukaan Kulmuni ei ole itse osallistunut näihin konsultointeihin.

Kulmuni julkaisi al-Hol-kyselyn torstaina 12. joulukuuta ja STT:n saamien asiakirjojen mukaan Tekirin hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa on jo seuraavana päivänä perjantaina 13. joulukuuta tehnyt Instagram-kohusta alustavan tilanneanalyysin. Tämä on maksanut 1050 euroa.

15. joulukuuta Instagram-kohuun liittyvä viestintäkonsultointi on jatkunut. Tuntiselitteenä on tuolloin ollut seuranta, neuvonanto ja analyysi, ja laskun summa on ollut 2 450 euroa.

16. joulukuuta luvassa on puolestaan ollut somekohun tilanneanalyysi, jonka hinta on 1 400 euroa.

Muutama päivä myöhemmin Tekir on tehnyt katsauksen Kulmunin somekanaviin. Katsauksen hinta on ollut 700 euroa.

Kulmunin mukaan hänen saamansa harjoitukset ovat liittyneet ministerin tehtävään

Valtiovarainministeriö on pyytänyt sekä Jääskeläiseltä että Kulmunilta kommentteja Tekirin antamaan selvitykseen, mutta näitä STT ei ole vielä saanut.

Sähköpostitse STT:lle antamassaan vastauksessa Kulmuni ei suoraan vastaa kysymyksiin siitä, osallistuiko hän Instagram-kohuun liittyvään konsultointiin ja oliko hän konsultoinnista tietoinen. Kulmuni sanoo sähköpostissaan, että hänen työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamastaan ja jo julkaistusta vastauksesta käyvät ilmi ne tilaisuudet, joihin hän on osallistunut.

Kulmuni on TEMille antamassaan vastauksessa listannut päivämääriä, jolloin hän on saanut konsultointia Tekiriltä. Joulukuussa Kulmuni on oman selvityksensä mukaan osallistunut vain yhteen koulutukseen joulukuun 3. päivänä eli ei siis päivinä, jolloin kohuun liittyvää konsultointia on annettu.

Kulmuni lisää, että TEMille antamassaan vastauksessa hän on kuvannut muutoinkin omaa toimintaansa.

– Kaikki edellä mainitut harjoitukset ovat koskeneet yleistä esiintymisvalmiuksien parantamista ministerin tehtävässä. En tiedä mistään muista Tekiriltä tilatuista palveluista tai Tekirin laskuista ilmenevistä toimenpiteistä. En ole niistä tiennyt, en ole niitä pyytänyt enkä ole niihin osallistunut. Ainoa asiakirja, jonka olen aikaisemmin nähnyt, on Tekirin antama tarjous, Kulmuni sanoi TEMille antamassaan vastauksessa.

STT ei tavoittanut Jääskeläistä kommentoimaan asiaa. Tekirin toimitusjohtaja Mikko Hämeenniemi sanoi STT:lle, ettei Tekir tässä vaiheessa kommentoi asiaa.

Valtiovarainministeriö pyysi viime viikolla Tekiriltä tarkkaa selvitystä kolmesta valtiovarainministeriölle osoitetun laskun perusteina olevista toimenpiteistä.

Valtiovarainministeriölle tulleet laskut olivat suuruudeltaan joulukuun osalta 11 050 euroa, tammikuun osalta 5 100 euroa ja maaliskuun osalta 5 075 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

Instagram-kohuun liittyvän konsultoinnin lisäksi Tekir on antanut paljon muutakin konsultointia.