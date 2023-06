Jukolan viesti 2021 Rovaniemellä. Kuva: Jussi Leinonen

Ruotsalainen Stora Tuna OK venytti viikonloppuna ällistyttävää voittosarjaansa Porvoossa suunnistuksen miesten Jukolan viestissä. Se kukisti toiseksi sijoittuneen ruotsalaisen OK Linnen 19 sekunnilla.

Paras suomalaisjoukkue oli kolmanneksi sijoittunut Helsingin Suunnistajat. Se jäi kärjestä yhdeksän minuuttia ja yhdeksän sekuntia.

Suomalaisista kymmenen parhaan joukkoon selviytyivät lisäksi neljänneksi sijoittunut Tampereen Pyrintö, viides tamperelainen Koovee ja seitsemäs lietolais-mynämäkeläinen MS Parma.

Helsingin Suunnistajien ankkuri Olli Ojanaho puristi viimeisen vaihdon viidenneltä sijalta kärkikolmikkoon ja ohi parhaan suomalaisjoukkueen tittelissä pitkään kiinni olleen Tampereen Pyrinnön.

– Kun sain Pyrinnön kiinni, tiesin, että se on taistelu kolmannesta sijasta, Sveitsin MM-kilpailuja innolla odottava nuorten maailmanmestari Ojanaho sanoi.

Vaikka suunnistus näytti kulkevan, ei Ojanaho tuntenut oloaan erityisen vahvaksi.

– Maastopohja oli raskas, oli kivistä ja röykkiöistä, joten ei tuntunut erityisen hyvältä.

Topi Syrjäläistä vaivasivat krampit

Tuomas Heikkilä toi avausosuudella Helsingin Suunnistajat vaihtoon toisena.

– Yksi 20 sekunnin virhe tuli, muuten olen suoritukseeni tyytyväinen. Kävimme valmistautumisessa erilaiset maastotyypit hyvin läpi.

HS:n seitsikosta kolmannen osuuden Topi Syrjäläisellä oli vaikeat hetkensä, kun jalkakrampit haittasivat suoritusta.

Velipoika Arttu Syrjäläinen helpottui, kun kuuli, että Topin vaikeudet olivat tilapäisiä.

– Kuulin verkka-alueelta, että Topin matka taittuu.

HS:n muut viestinviejät olivat Einari Heinaro, Veli Kangas ja Mathieu Perrin. Ojanaho oli ankkureista kolmanneksi nopein.

– Pääasiassa se oli kuitenkin hyvä ja hallittu suoritus, johon voi olla tyytyväinen. Suunnistimme joukkueena tasaisen varmasti ja hyvällä taisteluasenteella, Ojanaho kuvaili.

Svenskin veljesnäytös

Borlängeläisen Stora Tuna OK:n voittajajoukkueessa suunnistivat Jesper Svensk, Olle Kalered, Joakim Svensk, Anton Sjökvist, Henrik Johannesson, Viktor Svensk ja Emil Svensk.

Samat nimet olivat Jukola-voiton takuumiehinä myös viime vuonna Mynämäessä. Joukkueen runko koostuu neljästä Svenskin veljeksestä.

Ankkuriosuudella Emil Svenskin voimin OK Linnen ohittanut Stora Tuna OK on voittanut ennätyksellisesti neljä Jukolan viestiä peräjälkeen. OK Linnen ankkuri Lukas Liland lähti 14,9 kilometrin mittaiselle päätösosuudelle lähes kolmen minuutin johdossa Stora Tuna OK:hon.

Stora Tunan ykkössija ei ollut sattumaa.

– Tässä seurassa on korkea tekemisen taso. Pitää kehittää itseään, etteivät pikkuveljet aja ohi, Emil Svensk sanoi.

Veljekset Viktor ja Emil Svensk vaihtoivat viime vuodesta paikkoja, kun Viktor oli vielä Mynämäessä ankkurivastuussa. Voitto vaati tällä kertaa kovemman työn kuin vuosi sitten, sillä tuolloin Viktor Svenskillä oli viimeiselle osuudelle lähdettäessä turvallinen johto muihin.

Suomalaisvoitosta jo aikaa

Neljään peräkkäiseen Jukola-voittoon eivät kyenneet edes 1960-luvun ja 2010-luvun suuruuden päivinään Tampereen Pyrintö ja Kalevan Rasti. Kumpikin kuittasi Jukolasta kolme peräkkäistä ykkössijaa.

Toistaiseksi viimeinen suomalaisvoittaja Jukolassa on vuonna 2018 Hollolassa ykköseksi yltänyt Koovee.

Porvooseen oli viikonlopuksi ilmoittautunut Jukolan ja Venlojen viestiin yhteensä yli 18 000 suunnistajaa.