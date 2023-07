Helsinki

Stora Enson tulos tipahti. Kuva yhtiön tehtaalta Oulun Nuottasaaressa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Metsäyhtiö Stora Enson tulos sukelsi huhti-kesäkuussa. Operatiivinen liiketulos heikkeni 93 prosenttia vuodentakaisesta ja oli 37 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski samalla yli viidenneksen ja oli 2,4 miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Annica Bresky totesi katsauksessaan, että markkinoiden heikko kysyntä hiipui toisella neljänneksellä entisestään.

– Inflaatiolla ja kuluttajien elinkustannuskriisillä, rakentamisen supistumisella ja varastojaan edelleen purkavilla asiakkailla on suora vaikutus liiketoiminta-alueisiimme. Valitettavasti emme näe markkinoilla merkkejä kysynnän paranemisesta, Bresky sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa yhtiön on sopeuduttava epävakaaseen tilanteeseen niillä keinoilla, jotka sillä on käytössään, eli kustannusten hallinnalla ja tuotannon supistamisella.

– Vuoden 2023 markkinanäkymät ovat edelleen epävarmat lyhyen aikavälin huonon näkyvyyden, edelleen korkean inflaation, korkeampien korkojen ja alhaisen kuluttajaluottamuksen myötä. Kolmannen vuosineljänneksen odotetaan olevan edelleen haastava useiden segmenttien heikentyneiden markkinaolosuhteiden vuoksi.

Sellun hinta laskenut nopeasti

Puumarkkinoilla tilanne on edelleen tiukka, kun energiapuun kulutus on kasvanut ja tuonti Venäjältä jäänyt pois. Samalla sellun maailmanmarkkinahinta on laskenut ennennäkemättömän nopeasti ja varastot ovat hyvin korkealla tasolla, Bresky toteaa.

– Toisen neljänneksen taloudellinen tulos on erittäin heikko ja olemme siihen luonnollisesti pettyneitä, toimitusjohtaja summaa.

Stora Enson tuloksen heikkeneminen oli odotettavissa. Yhtiö antoi huhtikuussa tulosvaroituksen, jonka mukaan operatiivisen liikevoiton ennakoidaan putoavan tänä vuonna ainakin 50 prosenttia ja jäävän merkittävästi pienemmäksi kuin viime vuoden 1,89 miljardia euroa.

Muutosneuvottelut käynnissä

Kesäkuussa Stora Enso ilmoitti suunnittelevansa Sunilan sellutehtaan sulkemista. Lisäksi sulkemislistalla ovat De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistava tehdas Hollannissa, kartonkilinja Ostrołękan tehtaalla Puolassa sekä Näpin saha Virossa.

Yhtiö on myös aloittanut muutosneuvottelut toimistotyön vähentämisestä konsernihallinnossa, minkä lisäksi se on tarkastellut johto- ja tukitoimintoja pakkausmateriaalidivisioonassa. Konsernitoiminnoissa tähdätään noin viidenneksen vähennykseen henkilöstömäärässä.

Yhteensä suunnitellut muutokset voivat johtaa noin 1 150 työntekijän vähennyksiin, joista hieman yli puolet liittyisi laitosten tai tuotantolinjojen sulkemisiin. Sunilan tehdas työllistää noin 270 ihmistä. Tehtaan sulkeminen merkitsee noin 250 työpaikan menetystä.

Stora Enso on myös siirtymässä hajautetumpaan toimintamalliin, jossa divisioonille annetaan enemmän itsenäistä päätäntävaltaa.

Toimenpiteiden odotetaan parantavan kilpailukykyä, alentavan kustannuksia ja tukevan pääoman kohdistamista strategisiin kasvumarkkinoihin. Stora Enso laskee, että toimet saadaan tehtyä tämän vuoden loppupuolen aikana, niin että ne tukisivat ensi vuoden tulosta. Toimista lasketaan syntyvän noin 110 miljoonan euron tulosparannus vuositasolla.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 21.7. kello 11.56.