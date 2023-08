Stora Enso on tehnyt kesän aikana Nuottasaaressa Oulun tehtaan muunnosprosessiin liittyviä paalutustöitä, joista on Kalevan tietojen mukaan kantautunut toistuvaa melua Heinäpään asukkaille.

Lähimpänä Heinäpään asutusta paalutustöitä on tehty tehdasalueen pohjoisosassa, jonne on rakennettu uusia hakesiiloja sekä uutta kuorimoa. Maaperästä johtuen kaikki uudet rakennukset ja isot laiteperustukset on paalutettava.