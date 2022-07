Stora Enson tuorein neljännesvuositulos on paras sitten 2000-luvun alun. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Metsäyhtiö Stora Enso saavutti parhaimman neljänneskohtaisen tuloksen sitten 2000-luvun alun, sanoo toimitusjohtaja Annica Bresky yhtiön tiedotteessa.

Operatiivinen liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa 39 prosenttia vuoden takaisesta. Se oli toisella neljänneksellä 505 miljoonaa euroa, kun vastaava tulos vuotta aiemmin oli 364 miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 18 prosenttia vuoden takaisesta. Metsäomaisuuden arvo kasvoi.

Breskyn mukaan yhtiöllä on hinnoitteluvoimaa, jolla se pystyy vastaamaan inflaatiopaineeseen. Energian ja puunhankinnan korkea omavaraisuus on tukenut Stora Enson toimintaa ja turvannut sille sen tärkeimmät raaka-aineet.

Kysynnän näkymät pääosin positiiviset

Stora Enson mukaan kuluttaja-, juoma- ja ruokapakkausten kysyntä on pysynyt vakaana. Yhtiön toimintaa on vaikeuttanut konttien huono saatavuus ja kaukokuljetuksia hoitavien alusten heikko luotettavuus.

Yhtiö odottaa tuotteiden kysynnän pysyvän vakaana jatkossakin. Sellun vahvan kysynnän odotetaan jatkuvan sekä Euroopassa että Kiinassa. Kolmannen neljänneksen alussa aaltopahvin pintakartongissa ja sahatavarasegmentissä on kuitenkin ollut nähtävissä varhaisia viitteitä kysynnän normalisoitumisesta ennätyksellisen korkean kysyntätason jälkeen.

– Verkkokaupan, teollisten tuotteiden ja kestokulutushyödykkeiden pakkausten kysyntä on normalisoitumassa erittäin korkealta tasolta, Bresky sanoo.

Toiminta Venäjällä loppuu vuoden loppuun mennessä

Kolme Venäjällä sijaitsevaa aaltopahvipakkaustehdasta on myyty paikalliselle johdolle.

– Puunhankinnan osalta on vielä jäljellä pieniä muodollisuuksia ja saamme prosessiin valmiiksi viimeistään tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen meillä ei ole enää toimintaa Venäjällä, Bresky sanoo.

Stora Ensolla on käynnissä käytöstä poistetun paperikoneen muuntamista koskeva kannattavuusselvitys Oulussa. Tutkittavana on uusiutuvan pakkauskartongin tuotannon laajentaminen 750 000 tonnilla vuodessa. Oulun tehtaalla on aiemmin muutettu yksi entinen paperikone kartongille.

