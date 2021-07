Stora Enso ei pidä Veitsiluodon tehtaiden tämän vuoden huoltoseisokkia välttämättömänä, sillä tehtaat suljetaan syyskuun lopulla. Arkistokuva. Kuva: Jussi Leinonen

Stora Enso tahtoo perua Veitsiluodon tehtaiden vuosittaisen huoltoseisokin elokuulta. Tehtaiden on tarkoitus sulkeutua syyskuun lopulla, joten yhtiö ei koe pian tulevaa seisokkia välttämättömänä.

Seisokki on pidetty joka vuosi ja siinä ajetaan tuotanto alas ja sitten takaisin ylös. Tuona aikana osa työntekijöistä viettää tavallisesti kesälomiaan. Tehtailla huoltoseisokista on sovittu yli vuotta aiemmin, jotta on ollut selvää ketkä ovat töissä ja ketkä lomilla.