Stora Enso myy kaksi sahaa ja puunhankintatoiminnan Venäjällä. Arkistokuva. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Stora Enso on tehnyt sopimuksen kahden Venäjällä sijaitsevan sahansa myymisestä, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Kauppaan kuuluvat Stora Enson Nebolchin ja Impilahden sahat sekä Venäjän puunhankinta, joka toimittaa puuta sahoille. Sahat ja puunhankintatoiminnot myydään Stora Enson paikalliselle johdolle.

Sahat sijaitsevat Novgorodissa ja Karjalassa. Ne työllistävät yhteensä noin 330 henkilöä.

Sahojen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 350 000 kuutiometriä sahatavaraa, josta 55 000 kuutiometriä on jatkojalosteita ja 65 000 tonnia pellettejä. Stora Enson Venäjän puunhankinta työllistää noin 170 henkilöä. Sillä on hallinnassaan pitkäaikaisia hakkuuoikeuksia noin 370 000 hehtaarin laajuisilta vuokra-alueilta.

Stora Enson arvion mukaan paikallinen omistus ja toiminta tarjoavat vastuullisen pitkän aikavälin ratkaisun liiketoiminnoille ja niiden työntekijöille.

Arvonalentumistappio kirjattu tulokseen

Kaupan odotetaan toteutuvan tämän vuoden toisella neljänneksellä.

Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen. Stora Enson ensimmäisen neljänneksen tulokseen on kirjattu 70 miljoonan euron arvonalentumistappio nyt myytävien liiketoimintojen heikentyneiden toimintanäkymien vuoksi.

Lisäksi tappio kaupasta on noin 60 miljoonaa euroa. Summa koostuu pääasiassa myyntipäivänä kirjattavista valuuttakurssimuutosten oikaisuista.

Stora Enso kertoi maaliskuun alussa lopettavansa kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä toistaiseksi. Yhtiö etsii parhaillaan ratkaisua Venäjän sijaitsevan kolmen pakkaustehtaansa tulevaisuudelle.