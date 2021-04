Kuva: Jussi Leinonen

Stora Enso suunnittelee Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemista.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Veitsiluodon tehtaalla. Suunniteltu sulkeminen toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä eli kesän tai alkusyksyn aikana.

Veitsiluodon tehtaan sulkeminen veisi työt suoraan 670 henkilöltä. Lisäksi tehtaalla työskentelee alihankkijoita, joihin sulkeminen vaikuttaisi. Työntekijöistä 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Stora Enson suunnitelmista Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kemin tehdasrintamalta on kuultu muitakin suuria uutisia tänä vuonna. Helmikuussa Metsä Group kertoi rakentavansa Kemiin uuden biotuotetehtaan.

Stora Enso on muuttanut toimintaansa Pohjois-Suomessa viime vuosina. Yhtiö muutti Oulun paperitehtaaltaan yhden paperikoneen kartonkikoneeksi ja sulki toisen paperikoneista. Muutokset johtivat 365 henkilön irtisanomiseen.

Stora Enson suunnitelmissa Veitsiluodon saha jatkaisi yhä toimintaansa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Lisäksi Stora Enso pyrkii myymään omistamansa 50 prosentin osuuden satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä. Kuva: Miila Kankaanranta

Vuonna 1922 perustetun Kemin Veitsiluodon tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia. Tehtaalla on kolme paperikonetta, joista kaksi tuottaa päällystämätöntä hienopaperia toimistokäyttöön ja yksi päällystettyä paperia. Lisäksi tehdasalueella on sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha.

Samaan aikaan Stora Enso suunnittelee sulkevansa myös Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsin Borlängessä. Kyseisen tehtaan sulkeminen veisi työt 440 henkilöltä.

Stora Enson mukaan sekä Veitsiluodon että Kvarnsvedenin tehtaat ovat tappiollisia, eikä yhtiö usko niiden saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan.

Tehtaiden sulkeminen vähentäisi Stora Enson paperintuotantokapasitettia 35 prosentilla ja laskisi paperiliiketoiminnan liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen yhtiölle jäisi Suomeen vain yksi paperitehdas. Anjalan tehtaalla valmistetaan muun muassa kirjapapereita ja parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia.