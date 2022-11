Helsinki

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mielestä Suomen ja Ruotsin tulisi päästä Naton täysjäseniksi pikaisesti. Kuva: STEPHANIE LECOCQ

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan on tullut aika toivottaa Suomi ja Ruotsi tervetulleiksi Naton täysjäseniksi. Stoltenbergin mukaan jäsenyyksien on syytä toteutua "näinä vaarallisina aikoina" pikaisesti. Näin hänen mukaansa vältetään mahdolliset väärinkäsitykset ja lähetetään Venäjälle selkeä viesti siitä, että sotilasliiton ovi pysyy avoimena.

– Suomi ja Ruotsi ovat noudattaneet sopimustaan Turkin kanssa, Stoltenberg sanoi torstai-iltana Istanbulissa.

Hän viittasi muun muassa siihen, että Ruotsi kumosi asevientikieltonsa Turkkiin ja on uudistanut terrorisminvastaista lainsäädäntöään.

– Lisää karkotuksia ja luovutuksia tapahtuu, Stoltenberg tiesi kertoa.

Stoltenbergin tavannut Turkin ulkoministeri Mevlüt Cavusoglu ei aivan jakanut Stoltenbergin tilannekuvaa, vaikka myönsikin myönteistä kehitystä tapahtuneen. Kaikkia Madridin Nato-huippukokouksessa kolmen maan yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittuja kohtia ei ole vielä toteutettu, Cavusoglu totesi.

Hän kuitenkin viestitti, että Ruotsin uuden hallituksen kanssa jäsenyysasia voi edetä paremmin.

– Tiesimme, ettei edellinen hallitus voinut tehdä paljoa. Uusi hallitus on päättäväinen, Cavusoglu sanoi.

"Ei ongelmia Suomen asenteen kanssa"

Cavusoglu kertoi Ruotsin uuden pääministerin Ulf Kristerssonin saapuvan Turkkiin ensi tiistaina.

– Haluan vielä sanoa, että meillä ei ole niinkään ongelmia Suomen asenteen kanssa, Cavusoglu lisäsi.

Cavusoglu kuittasi kysymyksen Nato-jäsenyyksien ratifiointien aikataulusta ja sen yhteydestä Turkin ensi vuoden vaaleihin toteamalla, että aikataulu riippuu ensi sijassa hakijamaiden toimista. Jäsenyydet hyväksyvälle Turkin parlamentille on hänen mukaansa pystyttävä osoittamaan, että Suomi ja Ruotsi ovat ottaneet konkreettisia askeleita lupaamaansa suuntaan.

Stoltenberg kehui lehdistötilaisuudessa Turkin olevan Naton tärkeä liittolainen muun muassa terrorismin vastaisessa taistelussa. Pääsihteeri kehui Turkin panosta myös Ukrainan auttamisessa ja viljanviennin mahdollistamisesta Ukrainasta maailmalle.

Stoltenberg tapaa Turkissa perjantaina maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin.

Ratifioinnit eri aikaan "todellinen mahdollisuus", arvioi tutkija

Turkin on sanottu luottavan Stoltenbergiin neuvottelijana, mutta muista suunnista häntä on myös arvosteltu. Stoltenbergin on muun muassa kerrottu painostaneen Ruotsia hyväksymään Turkin vaatimukset.

– Se on mielestäni vähän ongelmallista, jos tämä on tilanne. Hänen pitäisi olla puolueeton toimija, kommentoi vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista STT:lle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi torstaina Helsingissä pitävänsä hyvänä asiana sitä, että Turkkiin pidetään yhteyttä. Hän ei halunnut edes spekuloida mahdollisuudella, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon eri aikaan.

Haaviston kanssa samassa tilaisuudessa esiintynyt puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) sanoi Turkin voivan luottaa siihen, että Suomi on sitoutunut taistelemaan terrorismia vastaan.

Washingtonin Lähi-idän politiikan instituutin Turkin-tutkimusohjelman johtaja Soner Cagaptay arvioi puolestaan STT:lle, että voi olla hyvinkin todennäköistä, että Turkki ratifioisi Suomen hakemuksen ennen Ruotsia.

– Luulen, että on todellinen mahdollisuus, että Turkki näyttää vihreää valoa Suomelle ennen Ruotsia, hän sanoo.