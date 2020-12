Stockmann ja pesänselvittäjä arvioivat, että yhtiön liiketoiminta on tervehdytettävissä saneerausohjelman avulla. Kuva: Ossi Ahola

Maanantaina Helsingin käräjäoikeuteen jätetyn Stockmannin saneerausohjelmaehdotuksen mukaan yhtiö jatkaa tavaratalotoimintaansa.

Saneerausohjelman kesto olisi kahdeksan vuotta. Ohjelmalle on suurimpien velkojien, velkojatoimikunnan ja suurimpien osakkeenomistajien kannatus ja yhtiön hallituksen ja johdon tuki.

– Yhtiön ja selvittäjän näkemyksen mukaan yhtiön liiketoiminta on saneerausohjelmassa kuvatuilla toimenpiteillä tervehdytettävissä ja edellytykset kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen olemassa. Saneerausohjelma rakentuu Stockmannin tavarataloliiketoiminnan jatkamiseen, Helsingin, Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisinvuokraukseen, tiedotteessa todetaan.

Myös vaateketju Lindexin liiketoiminta jatkuu Stockmann-konsernin omistuksessa.

Vantaan Jumbon tavaratalon, Turun tavaratalon, Tampereen tavaratalon, Espoon Tapiolan tavaratalon sekä Helsingin Pitäjänmäen toimistotilojen osalta yhtiö on neuvotellut uudet, markkinaehtoiset ja tiloiltaan pienemmät vuokrasopimukset.

Yhtiö ei suunnittele merkittäviä työvoiman vähennyksiä osana saneerausohjelmaa. Tiedotteessa todetaan kuitenkin, että yhtiön henkilöstötarvetta arvioidaan kuitenkin jatkuvasti osana liiketoimintaa.

Stockmannin vakuudettomasta velasta 20 prosenttia leikataan, kuitenkin siten, että ennen leikkausta velkojilla on mahdollisuus muuntaa tämä 20 prosentin osuus saneerausvelasta yhtiön B-osakkeiksi. Lopulle 80 prosentille on laadittu maksuohjelma, joka on kuvattu saneerausohjelmaehdotuksessa.

Leikattu 20 prosenttia muunnetaan kunkin velkojan niin halutessa yhtiön B-osakkeiksi välittömästi saneerausohjelman vahvistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa päätettävällä osakeannilla.

Stockmann haluaa toimitusjohtaja Jari Latvasen mukaan olla tulevaisuuden edelläkävijä muodissa, kodin sisustuksessa ja kauneudessa.

– Keskeinen iso yhteinen ponnistuksemme on ollut myös Stockmannin uudistuneen verkkokaupan lanseeraus lokakuussa, hän sanoo tiedotteessa.

Koronakriisi syvensi pitkään alamaissa olleen tavarataloketjun vaikeuksia alkuvuonna. Huhtikuussa se ilmoitti hakeutuvansa yrityssaneeraukseen.

Stockmann Oyj Abp:n yrityssaneerausmenettelyn selvittäjäksi nimettiin asianajaja Jyrki Tähtinen.