Helsinki

Kuva: Jussi Leinonen

Koronaviruksen leviämiseen on reagoitava nyt nopeasti ja ennakoivasti myös niillä alueilla, joilla tilanne on tällä hetkellä hyvä. Näin sanoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola ministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa. Näin voidaan Pohjolan mukaan välttää nopea tartuntojen kasvu.

Suomessa on todettu 770 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen. Puumalaisen mukaan lukema on ennakkotieto.

Puumalainen kertoi, että Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolee keskimäärin kolme suomalaista päivässä.

Koko maan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 134 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohti. Helsingin ja Uudenmaan alueella ilmaantuvuusluku on 264,5.

Tehohoidon tarpeen ennakoidaan kasvavan hieman lähiviikkoina. Sairaalahoidon tarve on kuitenkin jyrkemmässä kasvussa kuin tehohoidon tarve.

Koko maan osalta tehohoidon kapasiteetti ei ole uhattuna, mutta paikoitellen tilanne voi olla tiukka, kerrottiin STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa.

Tehohoidon kuormitus on suurinta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Hus on reagoinut tilanteeseen lisäämällä kapasiteettia, ja joitakin potilaita on siirretty muualle.