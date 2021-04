Helsinki

Vaikka rokotustahti on Suomessa hidastumassa Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin koronarokotteisiin liittyvien ongelmien takia, vaikuttavat pidemmän aikavälin rokotussuunnitelmat jokseenkin valoisilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ylilääkärin Sari Ekholmin mukaan jo pelkästään Suomeen luvatut mrna-rokotteet riittävät kaikille koronarokotteen haluaville.

Ekholmin mukaan Suomeen on tulossa tämän vuoden aikana ainakin yli 9,5 miljoonaa mrna-rokoteannosta. Mrna-tyyppisiä rokotteita ovat Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittämät rokotteet sekä Curevac, joka ei ole vielä saanut myyntilupaa. Pfizer-Biontechin rokotetta Suomi on saamassa 7,4 miljoonaa annosta ja Modernan rokotetta 2,1 miljoonaa.

– Lisäksi Curevacia on tulossa vuoden loppuun mennessä 2,7 miljoonaa annosta, täydensi johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Ekholmin mukaan Curevacille odotetaan myyntilupaa kesä-heinäkuun vaihteessa.

– Meidän arviomme on ollut, että noin 4,4–4,5 miljoonaa suomalaista ottaisi rokotteen, eli pyritään 80 prosentin rokotekattavuuteen, Ekholm sanoi. Hän kertoi yksinomaan Suomeen tänä vuonna luvattujen mrna-rokotteiden riittävän tällöin kaikille, jotka ovat halukkaita rokotteen ottamaan.

STM, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea sekä THL avasivat tuoreita Astra Zenecan rokotteisiin liittyviä linjauksia sekä yleistä rokotetilannetta keskiviikkona yhteisessä tiedotustilaisuudessaan.

THL: Yli 65-vuotiaiden rokottamista Astra Zenecalla jatketaan

THL linjasi keskiviikkona, ettei lääkeyhtiö Astra Zenecan koronarokotetta edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille rokotteeseen liitettyjen erittäin harvinaisten veren hyytymishäiriöiden vuoksi.

Astra Zenecalla rokotuksia jatketaan 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla, kertoi THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa. Hänen mukaansa näillä ryhmillä ei ole havaittu lisääntynyttä riskiä saada erittäin harvinaisia veren hyytymishäiriöitä rokotuksen jälkeen.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi rokotetta ei kuitenkaan anneta niille 65 vuotta täyttäneille, jotka ovat aikaisemmin sairastaneet aivolaskimotukoksen tai hepariinin laukaiseman verihiutaleiden vähyyden.

THL:n linjaus on yhtenevä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) tiistaina tekemän suosituksen kanssa. KRAR kokousti tiistaina ja pohti suosituksia Astra Zenecan koronarokotteen käyttämisestä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen kertoi keskiviikkona STT:lle, että Astra Zenecan rokotteeseen liitettyjä veritulppatapauksia on tullut Suomessa tähän mennessä tietoon kolme.

– Mitään yleistä hyytymishäiriöriskiä Astra Zenecan rokote ei aiheuta. Mutta tämän tietyn hyytymishäiriön aiheuttamat hyytymät, niin niitä on Suomessa edelleenkin kolme. Niiden määrä ei ole lisääntynyt, Kaukonen kertoi.

– Kaksi näistä tapauksista on toipumassa ja yksi on menehtynyt, hän lisäsi.

Alle 65-vuotiaiden rokotusten jatkoa selvitellään

Astra Zenecan käyttöön liittyvien ikärajojen lisäksi KRAR:n asialistalla oli tiistaina myös se, miten menetellään niiden ihmisten suhteen, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokotuksensa Astra Zenecan rokotteella.

THL:n keskiviikkoisen linjauksen mukaan ensimmäisen rokoteannoksensa Astra Zenecan rokotetta saaneiden 65 vuotta täyttäneiden kohdalla voidaan rokotussarjaa jatkaa samalla rokotteella. Mia Kontion mukaan rokotusten jatkoa alle 65-vuotiailla sen sijaan selvitellään vielä.

– Jos henkilö on alle 65-vuotias ja hän on saanut Astra Zenecan rokotteen ensimmäisen annoksen ja on saamassa nyt ihan lähiviikkoina toisen annoksen tällä 12 viikon antovälillä, niin hänelle voidaan antaa muu rokote. Tällä hetkellä tuo tarkoittaa siis Biontech-Pfizerin rokotetta tai Modernan rokotetta, Kontio kertoi tiedotustilaisuudessa.

"Lähiviikkoja" täsmällisemmin ei Kontion mukaan voida nyt Astra Zenecan kakkospiikin korvaamista muilla rokotteilla määritellä.

– Tämä johtuu siitä, että arvioimme tilannetta jatkuvasti. On mahdollista, että se muuttuu ja päätämme muuttaa Astra Zenecan ikärajaa.

Saksassa ja Ranskassa päätettiin jo aiemmin, että toinen rokotusannos annetaan mrna-rokotteella. Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin rokotteet ovat adenoviruspohjaisia.

Rokotteeseen liitetty hyytymishäiriö on erittäin harvinainen

Maaliskuussa rokotukset Astra Zenecalla ehdittiin keskeyttää Suomessa väliaikaisesti. Sittemmin rokotuksia kuitenkin jatkettiin vanhempien ikäryhmien osalta. Viime aikoina Suomessa on ollut voimassa THL:n linjaus, jonka mukaan Astra Zenecan rokotteen käyttöä on jatkettu ainakin toistaiseksi 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi STT:lle viime viikolla, ettei Astra Zenecan rokotteeseen yhdistetty veritulppa ole tavanomainen keuhko- tai syvien laskimoiden veritulppa, joita havaitaan vuodessa tuhatta ihmistä kohti keskimäärin 1–2. Sen sijaan kyseessä on hyvin harvinainen aivolaskimotukos, johon liittyy verihiutaleiden vähyys.

Euroopan lääkevirasto EMA totesi viikko sitten, että yhteys hyytymishäiriöiden ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on mahdollinen. Häiriöt ovat THL:n tiedotteen mukaan erittäin harvinaisia, Euroopassa tapauksia on noin yksi 100 000:ta rokotettua kohti.

Veritulppatapauksia on liitetty myös muihin koronarokotteisiin. Yhdysvaltalaisviranomaiset suosittelivat tiistaina Johnson & Johnsonin koronarokotteen käytön keskeyttämistä varotoimena. Maassa on ilmennyt yhteensä kuudella rokotteen saaneella 18–48-vuotiaalla naisella harvinainen häiriö, johon liittyvät myös veritulpat. Yksi heistä on kuollut.

Johnson & Johnsonin koronarokotteen toimitukset Eurooppaan on sittemmin keskeytetty. Yhtiö ilmoitti tiistaina keskeyttävänsä rokotteensa toimitukset toistaiseksi varotoimena rokotteeseen liittyvien veritulppaepäilyjen vuoksi.

Rokotteen saanut lähes 1,2 miljoonaa suomalaista

THL:n Miia Kontion mukaan Suomessa on annettu Astra Zenecan rokotetta noin 250 000 annosta.

Suomessa koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt yli 1 186 000 ihmistä, kertoo THL. Määrä on lisääntynyt eilisestä reilulla 34 000 rokotetulla.

Rokotekattavuus on nyt runsaat 21 prosenttia.

Koronarokotteen toisen annoksen on saanut yli 102 000 ihmistä. Heidän osuutensa suomalaisväestöstä on vajaat kaksi prosenttia.