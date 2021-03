Koronaepidemia on yhä erittäin voimakas ja luvut liian korkeita, kertoi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Eniten tapauksia on Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Virusmuunnokset ovat selvästi muuttaneet epidemian kulkua. STM:n mukaan rajoituksia on jatkettava ja tehostettava, jotta sairaalahoidon kuormitusta saadaan vähennettyä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila toteaa, että liikkumisrajoitukset ovat välillinen keino rajoittaa kohtaamisia, jotka tapahtuvat yksityistilaisuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi häät, juhlat ja muut, joissa tartunnat ovat viime aikoina levinneet.

Hallituksen on määrä tiedottaa liikkumisrajoituksista myöhemmin tänään.

Sairaalahoidon tarve jatkuu suurena

Vaikka epidemian valtakunnallinen kasvu on toistaiseksi tasaantunut, tartuntoja todetaan edelleen hyvin runsaasti.

Lisäksi maaliskuun aikana kuormitus erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla on kasvanut. Tehohoidon tarve on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti viimeisten päivien aikana.

Taudin ilmaantuvuus ei ole noussut samalla tavalla vanhimmissa ikäluokissa, mikä kertoo rokotteiden vaikuttavan, kommentoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Suomessa todettaneen tänään noin 730 uutta koronatartuntaa, kommentoi Puumalainen tämän päivän tiedotustilaisuudessa. Tarkka lukema vahvistetaan myöhemmin.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,0–1,15, mikä on hieman pienempi kuin viime viikolla. Epidemian kasvu on hidastunut, mutta tartuntoja on edelleen suuria määriä. Uusia tartuntoja on todettu eniten nuorten aikuisten ja työikäisten parissa.

Niin erikoissairaanhoidon kuin tehohoidon kuormitus on lisääntynyt huomattavasti, erityisesti viime päivien aikana.

Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan jatkuvan suurena lähiviikkojen ajan.

THL:n mukaan Alle 65-vuotiaiden rokottamista Astra Zenecalla voidaan jatkaa aikaisintaan pääsiäisen jälkeen. Asiaa selvitetään yhä.