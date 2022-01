Suomessa on todettu tiistaihin mennessä yhteensä 363 varmistettua omikron-löydöstä. Maassa on havaittu viikon aikana lähes 39 000 uutta koronavirustapausta ja sairaalahoidon kuormitus on edelleen huolestuttavalla tasolla.

Sosiaali- ja terveysministeriä (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoivat asiasta keskiviikkoisessa tilannekatsauksessaan.

Valtakunnallisesti sairaalahoidon kokonaiskuormitus on kasvanut, ja tehohoidon tarve on pysynyt samalla korkealla tasolla.

Kahden viime viikon aikana on ilmoitettu yhteensä 104 menehtyneestä koronapotilaasta, joista 76 prosenttia oli yli 70-vuotiaita.

Tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu eiliseen mennessä tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 599.

Positiivisten testien osuus kaksinkertaistunut

Mahdollisimman korkea rokotuskattavuus ja rokotussuojan ylläpito ovat ratkaisevan tärkeitä STM:n ja THL:n asiantuntijoiden mukaan.

Suomessa viisi vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 81 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Kaksi rokoteannosta on 77 prosentilla ja kolme 23 prosentilla.

Koronavirustestejä tehdään edelleen paljon ja positiivisten koronatestien osuus on yli kaksinkertaistunut. Kaikista testatuista näytteistä positiivisia oli noin 26 prosenttia tapaninpäivästä uuden vuoden alkuun välisenä aikana, joilloin testetä tehtiin yli 147 200.

Leviämisalueiden tunnusmerkit täyttyvät nyt koko Suomessa.