Testiin hakeutuminen on nyt erittäin tärkeää, jos henkilöllä on vähäisimpiäkään oireita. Arkistokuva on elokuulta Mehiläisen drive-in-testipisteestä Espoon Tapiolasta. Kuva: Arttu Laitala

Suomessa on todettu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 189 uutta koronatartuntaa. Määrästä kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa torstaina.

THL:n projektipäällikkö Anna Katz totesi tartuntalukujen kääntyneen lokakuun alussa nousuun ja sitten hieman laskeneen. Nyt meneillään on lievän nousun ja tasaantumisen vaihe.

– Tilanteeseen ei silti todellakaan pidä tuudittautua, Katz korosti.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki painotti samaa näkemystä.

– Tilanne ei ole rauhoittava. Pikemminkin se on räjähdysherkkä. Tartuntoja on koko maassa, ja siirtymistä kiihtymisvaiheeseen on kaikkialla, Voipio-Pulkki muistutti.

– Tämä kannattaa muistaa isänpäivän lähestyessä. Nyt tulee välttää lähikontakteja.

Eniten tartuntoja perhepiiristä

Sairaanhoitopiireistä kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Häme, Länsi-Pohja, Pirkanmaa, Vaasa ja Varsinais-Suomi sekä Helsinki ja Uusimaa.

Muut 14 sairaanhoitopiiriä ovat perustasolla lukuun ottamatta seuraavia yksittäisiä kaupunkeja: Oulu, Rovaniemi, Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi.

Tartuntalähteistä merkittävin on perhepiiri, jonka osuus on 60 prosenttia. Yksityistilaisuuksista ja lähipiiristä saatujen tartuntojen osuus on 15 prosenttia, työpaikan 10 prosenttia ja harrastusten sekä oppilaitosten kahdeksan prosenttia.

Sen sijaan joukkoaltistumisia on tapahtunut selvästi eniten oppilaitoksissa noin 19-24-vuotiaiden keskuudessa. Toiseksi yleisin joukkoaltistumisten lähde ovat olleet vapaa-ajan harrastukset.

Euroopan tilanne hyvin vaikea

Kansainvälinen tilanne on monissa maissa huomattavasti Suomea vakavampi.

Anna Katz totesi painopisteen siirtyneen nyt Eurooppaan, joskin myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa pandemia on täydessä käynnissä.

– Euroopassa ilmaantuvuus on lisääntynyt joillakin alueilla todella hurjasti, Katz sanoi.

Esimerkkeinä hän mainitsi Tsekin, Puolan, Slovakian, Slovenian, Belgian, Ranskan ja Saksan.

– Tämän seurauksena terveydenhuoltokapasiteetti on jo paikoin ylittynyt.

Juttua korjattu kello 13.22 viime vuorokauden tartuntamäärän osalta.