Kuva: Maiju Pohjanheimo

Koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa on yhä nousussa, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisen neljän viikon aikana uusien erikoissairaanhoidon vuodeosastoille tulleiden koronaviruspotilaiden viikoittainen määrä on noussut 60:sta 109 potilaaseen. Tehohoitoon tuli viime viikolla 22 uutta koronaviruspotilasta, mikä on yhtä paljon kuin edellisellä viikolla.

Viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana potilaiden määrä on kasvanut erityisesti erikoissairaanhoidon muilla vuodeosastoilla.

– Sairaalahoidon tarpeen kääntyminen laskuun edellyttäisi sekä rokotuskattavuuden kasvua että tapausmäärien selvää vähenemistä, tiedotteessa sanotaan.

Suomessa 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on edelleen mahdollista saavuttaa lokakuun loppuun mennessä.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia oli keskiviikkona raportoitu 1 111.

Tartuntamäärä viime viikon tasolla

Uusia koronavirustartuntoja on ilmaantunut Suomessa kahden viimeksi kuluneen viikon aikana 140 sataatuhatta asukasta kohden. Määrä on yli 30 prosenttia enemmän kuin näitä edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 105 sataatuhatta asukasta kohden. Viikoittainen todettujen koronatapausten määrä on kuitenkin viimeiset kaksi viikkoa pysynyt lähes samana.

STM:n johtaja Pasi Pohjola kertoi viikottaisessa koronatilannekatsauksessa, että tehohoidossa voi olla 50 henkilöä ennen kuin muuta hoitoa joudutaan rajoittamaan. Tämä edellyttää, että potilaat ovat jakaantuneet tasaisesti koko maahan.