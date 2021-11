Koronarokotustahti on hiipunut. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Koronarokotustahti on hidastunut selkeästi kuluneen viikon aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve tiedotustilaisuudessa.

Viime viikolla ensimmäisiä rokotuksia annettiin 35 prosenttia vähemmän kuin edellisviikolla ja toisia rokotuksia 40 prosenttia vähemmän.

Kaksi annosta saaneiden 12-vuotta täyttäneiden rokotuskattavuudessa ylitettiin 80 prosenttia keskiviikkona. Yhden rokotusannoksen on saanut 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Koronatartuntojen määrä on kasvanut huomattavasti. Viime viikon aikana koronatapauksia todettiin noin 5 100, kun kolmella edeltävällä viikolla tapauksia oli noin 3 700–4 200 viikossa.

– Tartunnat ovat ottaneet selvän hyppäysliikkeen ylöspäin. Todellinen määrä on varmasti raportoitua suurempi. Tartuntatilanne heikentynyt lähes koko maassa, johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) sanoo.

Voipio-Pulkki arvelee, että osaltaan tartuntamäärän kasvuun on voinut vaikuttaa syyslomakaudella lisääntyneet kontaktit ihmisten välillä sekä huonommat säät, joiden seurauksena aikaa on vietetty enemmän sisätiloissa.

Voipio-Pulkin mielestä henkilökohtaiset suojaustoimet ovat yhä perusteltuja myös rokotetuille.

– Vältä väentungosta, käytä maskia, pysy oireisena kotona. Nämä ovat ne tärkeimmät nyrkkisäännöt, Voipio-Pulkki sanoo.

Viime viikon lopussa erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 140 potilasta, joista 107 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 33 teho-osastoilla. Edellisviikolla potilaita oli yhteensä 115. Heistä 91 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 24 teho-osastoilla. Viimeisen kuukauden aikana sairaalahoidon kuormitus on pysynyt keskimäärin samalla tasolla.

Pohjois-Pohjanmaalla 81 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu torstaina 863 uutta koronatartuntaa. Tänään on raportoitu myös neljä uutta koronakuolemaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on THL:n mukaan todettu 81 uutta koronatartuntaa. Niistä 28 on Oulussa, 11 Muhoksella, kymmenen Raahessa, yhdeksän Limingassa, kahdeksan Iissä, neljä Pyhännällä ja kolme Kempeleessä. Kaksi uutta tartuntaa on ollut Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Siikalatvalla ja Tyrnävällä. Yhden tartunnan kuntia ovat Kalajoki ja Ylivieska.

THL on korjannut tilastoa yhdellä tartunnalla alaspäin Siikajoen ja Sievin osalta.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on kirjattu seitsemän uutta tartuntaa. Niistä kolme on Kemissä, kolme Keminmaassa ja yksi Torniossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on yhdet uudet tartunnat Enontekiöllä ja Pellossa. Muonion tartuntamäärä on vähentynyt yhdellä aiemmin ilmoitetusta.

Akava: Koronapassi työpaikoille

Työmarkkinakeskusjärjestö Akava kertoo tiedotteessa kannattavansa koronapassin käytön laajentamista kaikille työpaikoille määräaikaisesti.

Akavan mukaan on selvää, että asiaan liittyy haastavia perustuslaillisia ja perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka tulee arvioida tarkasti.

– Kokonaistilanteen perusteella on mielestämme kuitenkin aika korostaa yksilön oikeuksien rinnalla yksilön vastuita ja velvollisuuksia kanssaihmisiä ja yhteiskuntaa kohtaan. Kyse on paitsi terveysturvallisuudesta, myös yhteiskunnan toimivuudesta ja kustannuksista sekä työpaikkojen työturvallisuudesta, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.

Lisätty koronakuolemien määrä kello 12.18.

Lisätty Pohjois-Suomen koronaluvut sekä Akavan kannanotto kello 11.53.