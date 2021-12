Helsinki

Tehohoidon kuormitus on siirtynyt pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. Kuva Oulun yliopistollisen sairaalan teho-osaston ulkopuolelta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronaviruspotilasta johtuva tehohoidon kuormitus on kaksinkertaistunut lokakuun loppuun verrattuna. Viime viikolla tehohoitoon tuli 39 uutta koronaviruspotilasta. Asiasta kertovat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) viikoittaisessa koronakatsauksessaan.

Viime viikolla tehohoitoon tuli 39 uutta koronaviruspotilasta. Tätä edeltävien viikkojen aikana uusien tehohoitopotilaiden viikoittainen määrä on vaihdellut 20 ja 35 potilaan välillä.

Tehohoidon painopiste on siirtynyt Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen ulkopuolelle. STM:n johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan noin kaksi kolmasosaa tehohoitopotilaista on nyt muualla Suomessa.

Suomessa koronaviruksen tapausmäärät ovat olleet nousussa useita viikkoja, kertoo johtaja Mika Salminen THL:sta. Viikoittainen raportoitu tapausmäärä on kaksinkertaistunut loka-marraskuun vaihteesta.

Myös testausaktiivisuus on ollut nousussa jo usean viikon ajan. STM:n Voipio-Pulkin mukaan myös testaamisen määrä on lähes kaksinkertaistunut, mutta positiivisten testien osuus ei ole laskenut. Viime viikolla positiivisten testien osuus oli 6,4 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin kahdella edellisellä viikolla.

Työelämän koronapassi valmisteilla

Hallituksen esitys työelämän koronapassista on valmisteilla. Asiasta kertoi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen koronatilannekatsauksessa. Valmisteluun liittyy monen eri ministeriön yhteistyössä tekemää vaikutusten arviointia ja perusoikeuksien tarkastelua.

Puumalaisen mukaan asiaan liittyy paljon hankalia asioita, joita pyritään ratkaisemaan työnantaja- ja työntekijäosapuolten yhteisneuvotteluissa.

Puumalaisen mukaan asiaa valmistellaan kiireellisellä aikataululla, mutta esityksen aikataulu ei ole tiedossa.