Kuva: Jussi Leinonen

Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tiedotustilaisuudessa.

Tällä hetkellä koronavirusepidemia on Suomessa kiihtymässä. Tästä kertoo se, että positiivisten näytteiden osuus on kasvanut, tartunnanlähteiden jäljitys on vaikeutunut ja jatkotartunnat ovat yleistyneet. Kaikista tapauksista noin 50 prosenttia on todettu alle 30-vuotiailla.

Suomessa on 23. syyskuuta mennessä todennettu 9288 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 343. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7850, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

– Sairaalahoidon kuormitus on nyt lähtenyt hieman nousuun. On ollut rauhallinen kesä ja alkusyksy. Tällä hetkellä 22 henkilöä on sairaalahoidossa ja tehohoidossa neljä, kertoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa.

Myös Suomen naapurimaissa koronatilanne on kiihtymässä.

Puumalainen huomauttaa myös, että kevään tautipiikki oli varmasti kovempi, sillä testausta ei tehty niin kattavasti.

Tilannekatsauksen mukaan viime viikkoina kotimaasta peräisin olevat tartuntaryppäät ja joukkoaltistumiset ovat myös johtaneet jatkotartuntoihin. Tämä osoittaa, että koronavirus tarttuu pidemmässä lähikontaktissa tehokkaasti.

Viime viikolla tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 44 prosentissa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa.

Maskisuositus päivitetty

THL on päivittänyt maskisuosituksen. Kasvomaskisuositus on voimassa toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Tällä hetkellä perustason suositus on, että maskeja käytetään joukkoliikenteessä, koronavirustestiin mennessä ja testitulosta odottaessa sekä riskialueelta saapuessa karanteenin aikana.

Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Jos epidemiatilanteen huononeminen jatkuu, suojainten käyttöä laajennetaan edelleen, THL sanoo.

Kiihtymisvaiheen ohjeet otetaan käyttöön silloin, kun sairaanhoitopiirit ja alueen yhteistyöryhmät katsovat siirtyneensä uuteen vaiheeseen.

Monissa sairaanhoitopiireissä ollaan aivan kiihtymisvaiheen rajoilla.

– Virus käyttää nyt jokaisen mahdollisuuden leviämiseen hyväkseen, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoo.

Jos sairaanhoitopiirit ja alueen yhteistyöryhmät päätyvät siihen, että alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, ne voivat ottaa käyttöön THL:n suosituksen kiihtymis- tai leviämisvaiheen ohjeet.

– Maskinkäyttösuositus pitää ottaa vakavasti. Meidään kaikkien pitää varautua siihen, että puhtaita maskeja on mukana, THL:n Puumalainen sanoo.