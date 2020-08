Eva Sundgren ja aviomies Jarmo Perälä järjestävät toisilleen elämysmatkoja omassa kaupungissaan Helsingissä. Hotelli Kämp on yksi heidän suosikkipaikoistaan, jossa he yöpyivät muun muassa vappuna. Kuva: Mauri Ratilainen

Opettaja Eva Sundgren on staycation-konkari. Hän on jo vuosia minilomaillut Suomessa. Kokemuksia on kerryttänyt ja rikastuttanut myös se, että Sundgren on toiselta ammatiltaan opas.

Mukana on matkustanut aviomies Jarmo Perälä, jonka kanssa Sundgren lomailee paitsi ulkomailla usein myös kotikaupungissaan.