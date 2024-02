Tulevana viikonloppuna Raksilan urheilupuistossa pidetään urheilukilpailuja ja tapahtumia, jotka vaikuttavat alueen ja liikuntapaikkojen käyttöön. Kaupunki suosittelee mahdollisuuksien mukaan paikalle tulemista kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä rajallisen parkkipaikkamäärän vuoksi.

Oulun uimahallilla Raksilassa pidetään uintikisat lauantaista sunnuntaihin 24.–25.2. Uimahalli on kisojen ajan suljettuna muulta käytöltä. Raatin uimahalli ja Vesi-Jatuli palvelevat kuntalaisia normaalisti. Kisat järjestää Oulun Uinti.

Pesäpallostadionilla järjestetään Stadion Snowcross Oulu -moottorikelkkatapahtuma perjantaista lauantaihin 23.–24.2. Stadion on tapahtuman vuoksi pois kuntalaisten normaalikäytöstä keskiviikosta 21.2. lähtien noin viikon verran. Hiihto-olosuhteet pyritään palauttamaan ennalleen viikon 9 aikana.

Pesäpallostadionin puoleinen pysäköintialue on suljettuna perjantaista lauantaihin, ja Ouluhallin käyttäjille on käytössä tällöin vain Pohjantien puolella ovi C.