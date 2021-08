SSAB:n terästehtaalla Raahessa on tapahtunut joukkoaltistuminen. Asiasta kertoo Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä verkkosivuillaan.

Kuntayhtymän mukaan altistumiset ovat tapahtuneet alkuviikosta. SSAB:n tehtaan keskuskorjaamolla on työskennellyt maanantaina 23. ja tiistaina 24. elokuuta henkilö, joka on todettu koronapositiiviseksi. Hän on työskennellyt keskuskorjaamolla kello 6–14.30.

Kuntayhtymän mukaan keskuskorjaamolla kyseisenä aikana ja maanantaina ja tiistaina tehtaan ruokalassa käyneiden tulee seurata vointiaan tarkasti ja hakeutua koronatestiin, jos oireita ilmenee.