Teräsyhtiö SSAB:n Eurooppa-divisioonan johtaja Olavi Huhtala pohtii Taloussanomille norjalaisen Blastr Green Steel -yhtiön hanketta. Aikaisemmin tällä viikolla uutisoitiin, että norjalaisyhtiö suunnittelee neljän miljardin euron investointia fossiilivapaata terästä valmistavaan tehtaaseen Inkoossa.

Huhtalan mukaan vaikuttaa siltä, että hanke on vielä alkuvaiheessa. Samalla hän muistuttaa, että SSAB:lla on Ruotsin Luulajassa jo pilottilaitos, josta on ensimmäisenä maailmassa toimitettu fossiilivapaata terästä asiakkaille asti.

SSAB on rakentamassa myös Raaheen vastaavaa laitosta. Sen on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2030 tai aikaisemmin.

Huhtala ei varsinaisesti kommentoi kilpailijan tekemisiä, mutta ihmettelee suurta julkista ulostuloa, kun monet asiat tuntuvat olevan vasta suunnitteluvaiheessa. Hän muistuttaa, että fossiilivapaan teräksen valmistuksessa jo suunnittelu vie vuosia. Norjalaisten aikataulu kuulostaa hänen mielestään kovin tiukalta, kun tarkoitus olisi aloittaa tuotanto jo vuonna 2026.

– Me olemme edelläkävijä tässä tekemisessä ja ainoa, jolla on toimiva pilottilaitos. Ei terästehdasta noin vain nollasta tehdä, ellei ole pitkää osaamista. Mutta en tunne tätä yhtiötä niin, että osaisin arvioida heidän osaamistaan, Huhtala kertoo Taloussanomille.

