Suomen Punainen Risti (SPR) kertoo, että ruoka-avun tarve on kasvanut entisestään koronaepidemian aikana.

SPR:n ruoka-avun piiriin hakeutuu tuhansia ihmisiä joka kuukausi. Apua jaetaan 84 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Oulussa ruoka-apua jaetaan Oulun paikallisosaston kautta Meri-Toppilassa ja Kastellissa viikoittain.

Ruoka-avun asiakkaat ovat tavallisia ihmisiä, joilla talous on jostain syystä äärimmäisen tiukalla eivätkä rahat riitä ruokaan. Avunsaajien elämäntilanteet ja iät vaihtelevat. Koronaepidemia on ajanut monet hakemaan apua. Esimerkiksi opiskelijoiden ja lapsiperheiden määrä on lisääntynyt ruokajonoissa koronan vaikutuksesta.

– Ruoka-avun ansiosta rahaa jää myös käytettäväksi muihin tärkeisiin menoihin, kuten asumiseen, lääkkeisiin ja harrastuksiin. Säästyneillä varoilla voidaan myös ostaa terveellisempää ruokaa ja monipuolistaa ruokavaliota, kertoo Suomen Punaisen Ristin hyvinvoinnin ja terveyden yksikön päällikkö Maria Viljanen.

81,5 prosenttia Punaisen Ristin kyselyyn vastanneista koki ruoka-avun pärjäämisensä kannalta välttämättömäksi. Noin puolet eli 51,5 prosenttia kyselyyn vastanneista kävi ruoka-avussa kuukausittain. Lähes yhtä moni (47,3 prosenttia) koki tarvitsevansa enemmän ruoka-apua kuin mitä nyt on omalla paikkakunnalla saatavilla.

Suomen Punainen Risti pitää huolestuttavana, että niin moni ihminen joutuu edelleen turvautumaan ruoka-apuun Suomessa.

– Ruoka-avun ei pitäisi olla pysyvä ratkaisu kenenkään kohdalla. Perusturvan taso on tällä hetkellä riittämätön. Etenkin lapsiperheiden, joilla on lisäksi taloudellisia haasteita ja lomautuksia, tulisi saada pysyvämpää tukea muuta kautta, sanoo Viljanen.