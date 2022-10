Suomen Punainen Risti järjestää katastrofirahastonsa turvin kymmenen liikkuvaa terveysklinikkaa Ukrainan avustusoperaatioon. Klinikoilla tarjotaan perusterveydenhuoltoa Ukrainan sisäisille pakolaisille Länsi-Ukrainassa.

Klinikoita perustetaan, koska terveydenhuolto on konfliktin vuoksi pahasti ruuhkautunut Länsi-Ukrainassa. Arviolta seitsemän miljoonaa ihmistä on paennut kodistaan. Osa on siirtynyt asumaan turvallisemmiksi katsomilleen syrjäseuduille maan länsiosiin.

SPR:n liikkuvat klinikat voivat mennä apua tarvitsevien luokse. Kuvassa mobiiliklinikka Sumyn alueella Ukrainassa. Kuva: SPR

SPR:n liikkuvat klinikat voivat viedä apua tarvitsevien luokse. Siinä kulkevat mukana paikalliset lääkäri ja hoitaja. Klinikoilla annettava hoito ja lääkkeet ovat potilaille maksuttomia.

Klinikat tulevat kiertämään Lvivin ja Tšernivtsin alueilla. Liikkuviin terveysklinikoihin käytetään katastrofirahastosta 700 000 euroa. SPR:n katastrofirahastosta on ohjattu Ukrainan avustusoperaatioon tähän mennessä yhteensä 9,2 miljoonaa euroa.