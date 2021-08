Tappajahai

Sub klo 21.00





Steven Spielbergin läpimurtoelokuva antaa ajattoman oppitunnin jännityksen rakentelusta. Jokainen tietää, että vesipeto on hirmuinen. Siksi sitä ei ole tarvis heti alkutekstien jälkeen läjäyttää katsojan näköä vasten. Pikku hiljaa niskavilloja kutitellaan tehokkailla kamera-ajoilla, pahaa-aavistamattomilla polskijoilla ja tummanpuhuvalla musiikilla. Taustalle rakentuu kuvaus ahneudesta. Ihan sattumalta eivät tapahtumat taida purkautua Yhdysvaltain kansallispäivästä. Roy Scheider on poliisipäällikkö, joka kohtaa luonnon vastaiskun vähän valmiimpana kuin muut. (USA 1975)

Heathers

Yle Teema & Fem klo 21.10





Michael Lehmannin kasarielokuvan porukoilla on olkatoppauksia kuin Leijonilla kaukalossa. Se ei ole ainoa asia, mikä tänään tuntuu vanhentuneelta. Häijy komedia pirstoi anarkistisesti teinileffojen tuttuja kuvioita, mutta koulumaailman ja surmien yhdistelmä on vuosien myötä muuttunut turhankin julmaksi. Winona Ryder on Veronica, joka tahtoo kostaa kolmelle pahalle pissikselle. Christian Slaterin kiilusilmäinen J.D. on turhankin innokas auttelemaan. (USA 1989)