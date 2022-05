Helsinki

Sovintoehdotus kunta-alan työriidan ratkaisemiseksi annetaan ensi tiistaina. Asiasta kertoo työkiistaa ratkovan sovittelulautakunnan puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen Twitterissä.

Tiistaina alkanut kunta-alan lakko on sulkenut muun muassa kouluja ja päiväkoteja eri puolilla Suomea. Kaikkiaan lakossa on mukana noin 80 000 kunta-alan työntekijää kymmenessä kaupungissa. Lakon on määrä kestää kaikkiaan viikon, eli se on päättymässä maanantain jälkeen.



Viime viikon torstaina ennen lakon alkamista Pylkkänen totesi, ettei sovintoehdotuksen jättämiselle tuolloin ollut vielä edellytyksiä.

Hoitoalan liitot Tehy ja Super ovat uhanneet aloittaa joukkoirtisanomiset, jos sovintoehdotus ei ole niiden mielestä kelvollinen. Hoitajat eivät ole mukana kunta-alan lakossa, mutta he lisäävät neuvottelupainetta ylityö- ja vuoronvaihtokielloilla.