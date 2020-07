Gravedigger and the Random People -elokuvaa kuvataan Sotkamossa. Kuva: Black Lion Pictures Oy

Sotkamossa on kuvattu heinäkuun ajan kansainväliseen levitykseen aiottua post-apokalyptista genre-elokuvaa Gravedigger and the Random People.

Elokuvan kielenä on pääasiassa englanti. Elokuvan ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Joonas Makkonen.

Elokuvan näyttelijäkaartissa nähdään muun muassa Ari Karhunen, Enni Ojutkangas, Saara Elina, Jari Manninen, Zoltán Fodor, Roderick Kabanga sekä Ari Savonen. Elokuva valmistuu ensi vuonna.

Elokuvan tuottavat Miika J. Norvanto Black Lion Pictures Oy:stä ja Timo Puustinen Frozen Flame Picturesista.

Kahden vuoden ajan Norvanto ja Puustinen ovat toteuttaneet Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa hanketta Kajawood: Kainuu – Suomen Hollywood, joka on päättymässä nyt syksyllä.

Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda Kainuuseen studiojärjestelmä sekä kehittää alueen infrastruktuuria elokuvatuotantopalveluiden tarjoamiseksi sekä luoda edellytykset kansainvälisille elokuvatuotannoille.

Koronavirus vaikuttanut tuotantoihin

Koronaviruksen aiheuttamat ongelmat heijastuivat myös Kajawoodissa tehtäviin elokuvatuotantoihin, mikä johti muutaman jo kehittelyvaiheessa olleen elokuvan siirtymiseen ja peruuntumiseen.

Tuotantojen peruuntuessa täytyi kehittää toisenlaista tapaa elokuvien tekemiselle sekä toiminnan jatkuvuudelle. Eri puolilta Suomea koottiin yhteen alan ammattilaisia, jotka olivat vapaalla, ja jotka olivat kiinnostuneita post-apokalyptisesta maailmasta.

Kajawood-hankkeen merkittävimpiä kokonaisuuksia on ollut viime syksynä kuvattu Rendel 2 -elokuva, joka on tällä hetkellä jälkituotannossa. Elokuva on jo ennakkomyyty useaan maahan, mutta koronaviruksen aiheuttamien ongelmien vuoksi tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ole vielä tiedossa.