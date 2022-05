Helsinki

Tuonti Venäjältä kasvoi maaliskuussa, mutta raakaöljyn tuonnin arvo ja määrä laski viime vuodesta. Öljyä on tuotu Suomeen nyt enemmän lähinnä Norjasta. Kuvituskuva. Kuva: Jenni GŠstgivar

Suomen tuonti Venäjältä kasvoi maaliskuussa 63 prosenttia vuoden takaisesta ja ylitti miljardin euron rajan, kertoo Tulli. Suomen vienti Venäjälle sen sijaan supistui 42 prosenttia.

Raakaöljyn tuonnin arvo Venäjältä laski kuitenkin 45 prosenttia ja määrä 70 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Tullin mukaan raakaöljyn tuonti Venäjältä onkin korvautunut tuonnilla lähinnä Norjasta.

– Maaliskuussa tuonti Venäjältä kasvoi myös tämän vuoden helmikuuhun verrattuna, vaikka raakaöljyn tuonti supistui merkittävästi, kertoo Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä tiedotteessa.

Tuonnin kasvu tuli suureksi osaksi muista energiatuotteista, sillä maakaasun tuonnin arvo nousi roimat 280 prosenttia ja sähkön tuonnin arvo 260 prosenttia. Öljytuotteiden tuonnin arvo kohosi 180 prosenttia.

Venäjä rahoittaa hyökkäystään Ukrainaan suurimmaksi osaksi energian viennistä saamillaan tuloilla. Euroopan unionia on syytetty Venäjän tosiasiallisesta avustamisesta energiatuloilla, vaikka samaan aikaan EU pyrkii vahingoittamaan Venäjän taloutta pakotteilla.

EU on asettanut venäläisen kivihiilen tuontikieltoon osana pakotteita. Raakaöljystä ja öljytuotteista on määrä luopua asteittain. Sen sijaan maakaasulle ei ole toistaiseksi asetettu pakotteita.

– Venäjän tuonnin osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on merkittävä, eikä sen korvaaminen ole helppoa, koska monet muutkin maat haluavat korvata venäläisen tuontienergian. Toimiin on kuitenkin jo ryhdytty ja on mielenkiintoista nähdä, miten alas Venäjän osuus laskee tänä vuonna, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen tiedotteessa.

Tuonnin arvo nousi maaliskuussa roimasti helmikuuhun verrattuna

Raakaöljyn osuus Venäjän saamista vientituloista on ollut perinteisesti moninkertainen verrattuna maakaasuun, joten raakaöljyyn kohdistuvat pakotteet voivat parhaimmillaan iskeä lujaa Venäjän talouteen.

Maakaasun hinta on kuitenkin noussut jyrkästi, mikä on omiaan kattamaan mahdollisia öljytulojen menetyksiä.

Suomessakin venäläisen energian tuonnin arvon kasvua selittää energian hintojen eikä määrän voimakas kasvu.

– Ulkomaankaupan ennakkotiedot kuvaavat tilannetta, missä hintataso nousee epätavallisen rajusti, maailmankaupassa on heikkenemisen merkkejä ja Suomen kaupalliset suhteet Venäjään ovat vähitellen romahtamassa, arvioi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki tiedotteessa.

Maakaasun tuonnin arvo Venäjältä nousi maaliskuussa yli 150 miljoonaan euroon helmikuun vajaasta 70 miljoonasta eurosta. Raakaöljyn tuonnin arvo sen sijaan laski 144 miljoonaan euroon 316 miljoonasta eurosta.

Maaliskuu oli ensimmäinen kokonainen kuukausi Venäjän Ukrainaan helmikuun lopulla tekemän hyökkäyksen jälkeen. Helmikuussa elettiin näin suurimmaksi osaksi vielä normaaliaikaa. Energian hinnat lähtivät kuitenkin jyrkkään nousuun jo helmikuun puolella.

Suomi toi viime vuonna kolmanneksen energiastaan Venäjältä

Venäjältä tuotu energia kattoi viime vuonna kolmanneksen Suomen energian kokonaiskulutuksesta, kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan maakaasussa osuus oli suurin ja uusiutuvassa energiassa pienin.

Venäjän osuus maakaasun tuonnista oli yli 90 prosenttia. Öljyn kohdalla Venäjän osuus oli viime vuonna kaksi kolmannesta ja hiilen hieman yli puolet. Uusiutuvista Suomeen tuotiin ainoastaan puupolttoaineita.