Nigerian Lagosissa on osoitettu mieltä poliisiväkivaltaa vastaan jo kaksi viikkoa. Kuva: AKINTUNDE AKINLEYE

Nigerian armeijan sotilaat ovat avanneet tulen väkijoukkoon, joka osoitti mieltään poliisiväkivaltaa vastaan Nigerian ja Afrikan suurimmassa kaupungissa Lagosissa.

Tiedot ampumisen uhreista ovat ristiriitaisia. BBC:n siteeraamien paikallismedioiden mukaan jopa 12 ihmistä olisi kuollut ja useita loukkaantunut

Uutistoimisto Reutersin mukaan kuolleita on kaksi ja loukkaantuneita jopa kolmekymmentä. Nigerian armeija on kiistänyt kaikki tiedot ampumisesta. Armeija sanoo, ettei sen sotilaita ollut tapahtumapaikalla.

Lagosin osavaltion kuvernööri Babajide Sanwo-Olu sanoi aluksi, ettei kuolonuhreja ole. Hän sanoi keskiviikkona, että loukkaantuneita on 30, joista 25:n vammat ovat lieviä. Kaksi loukkaantunutta on tehohoidossa ja kolme on jo kotiutettu sairaalasta.

Myöhemmin keskiviikkona Sanwo-Olu tarkensi, että yksi päähänsä iskun saanut henkilö on kuollut vammoihinsa sairaalassa. Hän sanoi, ettei tiedetä, onko kyseessä mielenosoittaja.

Sanwo-Olu lupaa perusteellista tutkintaa tapauksesta.

– Tämä on synkin hetki historiassamme kansakuntana, hän sanoi Reutersin mukaan.

Kaupungista kuulunut tänäänkin laukauksia

Lagosiin julistettiin tiistaina ulkonaliikkumiskielto, jota kuvernööri perustelee sillä, että mielenosoitukset muuttuivat väkivaltaisiksi.

BBC:n haastattelema silminnäkijä kertoo, että hieman ennen iltaseitsemää paikallista aikaa joukko sotilaita ajoi mielenosoittajien viereen ja alkoi ampua.

– He ampuivat ja tulivat suoraan kohti. Se oli täyttä kaaosta. Vieressäni ollut mies sai osuman ja kuoli siihen paikkaan. He ampuivat ja ampuivat, se kesti noin puolitoista tuntia.

Silminnäkijän mukaan sotilaat keräsivät ruumiit pois. Hänen mukaansa nämä olivat myös tukkineet katuja, jotta pelastushenkilöstö ei päässyt alueelle. Valot alueella sammuivat ennen hyökkäystä.

Keskiviikkona Lagosin kadut pysyivät yhä suljettuina. Hyökkäyksen tapahtumapaikkana toimineelta aukiolta nousi savua. Kaupungista on kuultu keskiviikkona laukauksia.

Mielenosoitukset jatkuneet kaksi viikkoa

Mielenosoitukset poliisin rikollisuuden vastaista erityisyksikköä vastaan alkoivat jo kaksi viikkoa sitten Lagosissa ja ovat jatkuneet päivittäin. Niihin on osallistunut tuhansia ihmisiä.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat vuosia syyttäneet yksikköä kiristyksestä, häirinnästä, kidutuksesta ja murhista. Yksikkö on sittemmin lakkautettu, mutta mielenosoittajat ovat jatkaneet vaatimuksiaan poliisijärjestelmän uudistamiseksi.

Nigerian presidentti Muhammadu Buhari kehotti osapuolia ymmärrykseen ja pysymään rauhallisina. Hän sanoi keskiviikkona sitoutuneensa siihen, että väkivallan uhrit saavat oikeutta.

Lisäksi presidentti sanoi, että mielenosoittajien vaatimia uudistuksia poliisissa ollaan toteuttamassa ja ne etenevät.

Kuvernööri Sanwo-olu on pyytänyt presidenttiä vaatimaan tutkintaa siitä, mitä mielenosoituksessa tapahtui. Kuvernöörin mukaan kaupungissa on keskiviikkona raportoitu tuhopoltoista ja ilkivallasta.