Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kesäjuhlaa vietettiin elokuussa 1958 Iissä. Kuvassa yleisöä muistotilaisuudessa sankarihaudoilla. Kuva: Kalevan arkisto

Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri lopettaa toimintansa. Päätösjuhlaa vietetään Oulussa ravintola Lasaretissa keskiviikkona 29. marraskuuta.

Juhlassa esiintyvät muun muassa Lapin Sotilassoittokunta ja Tammenlehvän Perinnekuoro Oulusta. Tilaisuudessa julkistetaan piirin historiikki, jonka on kirjoittanut Oulun yliopiston historian professori Kari Alenius.

Suomen sotainvalidit perustivat elokuussa 1940 tuekseen ja turvakseen oman huolto-, etu- ja veljesjärjestönsä. Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri perustettiin Oulussa 3. joulukuuta 1944, jolloin siihen liittyi 18 alaosastoa maakunnasta.

Pohjois-Pohjanmaan piiri teki päätöksen toimintansa lopettamisesta vuosikokouksessaan viime maaliskuussa. Taustalla on sotainvalidien määrän vähentyminen.

Kun sotainvalidien määrä Pohjois-Pohjanmaan piirissä oli suurimmillaan 1980-luvulla noin 2 600 henkeä, on se nyt piirin alueella enää alle 20, eli 1980-lukuun verrattuna heistä on elossa enää alle prosentti. Toki leskiä ja puolisoja on yhä yli 150 henkeä.

Vaikka piirin toiminta päättyy, Veljesliitto valtakunnallisena organisaationa jatkaa toimintaansa ainakin vuoteen 2025 saakka. Piiri on myös mukana vuonna 2021 perustetussa Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksessä, jonka tehtävänä on veteraanien edunvalvonta ja tukityö sekä sotasukupolven perinteistä huolehtiminen ja niiden siirtäminen tuleville sukupolville.

Parhaillaan sotainvalideja ollaan kutsumassa järjestön kunniajäseniksi, lesket ja puolisot ainaisjäseniksi sekä tukijäsenet varsinaisiksi jäseniksi.

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat kuntoutuslaitokset ja veljeskunnat, kuten muun muassa Oulun diakonissalaitos ja Taukokangas Oulaisissa jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.