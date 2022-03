Kuva: Mikko Halvari

Kuusamon rajanylityspaikalla tilanne on hyvin rauhallinen eikä jonoja ole kumpaankaan suuntaan. Ukrainan sota ei ainakaan vielä näy rajalla juuri mitenkään.

Koko Kainuun rajavartioston alueella tilanne on pysynyt rauhallisena, mutta alueella on myös varauduttu muutoksiin. Muutoksiin on varauduttu muun muassa koulutuksella ja harjoittelulla.