Jos jollain muulla kuin meillä itsellämme sanotaan olevan pakko tehdä jotain, saatamme passivoitua ja odottaa asian tapahtuvan. Juuri tätä me emme nyt saa tehdä, kun tunnetuksi on tullut toteamus: Ukrainan on pakko voittaa sota.

On muistettava, että sodan syypää Venäjä tavoittelee tälläkin hetkellä täysin päinvastaista, eikä kaihda keinoja. Ukrainan voitto ei ole vääjäämätön, jos väsymme. Meidän on edelleen taisteltava kaikin voimin aseavun, kansainvälisen politiikan ja talouden rintamilla.