Nettikiusaaminen on viime aikoina ollut esillä mediassa. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Tänään vietetään nettikiusaamisen vastaista päivää. STOPnettikiusaamiselle-hashtagia kantavan päivän tavoitteena on nostaa tärkeä asia valtakunnalliseksi puheenaiheeksi sekä lisätä tietoutta nettikiusaamisesta ja tarjota vertaistukea.

TikTok-vaikuttaja Sari Aalto toteuttaa kampanjan puitteissa videohaasteen, jonka tavoitteena on puhutella ja osallistuttaa lapsia ja nuoria pohtimaan nettikiusaamista.

– Minulle oli selvää, että haluan olla mukana nettikiusaamisen vastaisessa kampanjassa, sillä olen itse kokenut nettivihaa somekanavissani. Minulla on myös juuri koulun aloittanut lapsi, jota haluaisin varjella nettikiusaamiselta, Aalto sanoo tiedotteessa.

Aalto kertoo toteuttavansa kaksi videota, joissa hän puhuttelee lapsia ja nuoria ja haastaa heidät mukaan tekemään omia videoitaan nettivihan ehkäisemiseksi. Parhaat videot pääsevät mukaan Aallon seuraavalle TikTok-videolle.

Aalto on tunnettu TikTokissa nukkehahmoistaan ja näyttävistä illuusioistaan. Hänellä on 2,7 miljoonaa seuraajaa. Aallon lisäksi kampanjaan on kutsuttu mukaan useita somevaikuttajia. Tavoitteena on, että some täyttyisi maanantain aikana sinisestä väristä sekä nettikiusaamisen vastaisilla tarinoilla ja kannanotoilla.

#STOPnettikiusaamiselle-kampanjan juuret ovat maailman kiusaamisen ehkäisypäivässä.

– Nettikiusaaminen ja väkivalta ovat viime aikoina olleet paljon esillä mediassa, viimeisimpänä Vantaan Kytöpuiston koulun väkivaltatapaukseen liittyen. Haluamme tukea erityisesti yläkouluikäisiä nuoria, sillä he ovat haavoittuvassa iässä samaan aikaan, kun nettikiusaaminen voi kärjistyä, nettirikosten ehkäisyyn ja seurausten minimoimiseen erikoistuneen vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn toimitusjohtaja Niclas Fagerlund kertoo.