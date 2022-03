Elinkustannusten nousu täytyy huomioida myös sosiaaliturvan korotuksissa. Näin vaatii Suomen sosiaali- ja terveysalan valtakunnallinen kattojärjestö SOSTE ry.

Elinkustannukset kuten energian ja ruuan hinta ovat viime kuukausina nousseet. Myös liikkuminen on aiempaa kalliimpaa. Kustannusten arvioidaan nousevan edelleen Ukrainassa meneillään olevan sodan vuoksi.

– Hallitukselta tarvitaan nyt nopeita toimia auttaa ihmisiä, joiden köyhyys hintojen nousun vuoksi syvenee. Odotamme hallitukselta jo kevään kehysriihestä päätöstä, että sosiaaliturvaetuuksiin tehdään heinäkuun alusta ylimääräinen indeksikorotus, sanoo SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen järjestön tiedotteessa.

Tiedotteessa todetaan, että pienituloisilla menot on supistettu minimiin jo ennen hintojen nousua.



Asumisen ja ruoan kallistuminen osuu raskaasti esimerkiksi pienituloisiin lapsiperheisiin, joilla on ollut vaikeuksia tulla toimeen jo kahden pandemiavuoden aikana. Järjestön mukaan etuusjärjestelmän on reagoitava nopeasti, koska myös elinkustannukset nousevat nopeasti.

– Kasvaneet energian, mukaan lukien sähkön, hinnannousu pitää huomioida myös Kelan perustoimeentulotuessa sekä kuntien harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa. Kunnille on annettava yhdenmukaiset ohjeet siitä, miten menot huomioidaan, jotta ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa eri puolilla Suomea, Järvinen toteaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kokoaa yhteen yli 240 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä ja yli 70 muuta toimijaa.