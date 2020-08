Sorsanpyynti alkaa tällä viikolla. Metsästäjät ovat erinomaisia tunnistamaan lintulajit, mutta toisinaan putoaa myös rauhoitettuja lintulajeja. Jotkut niistä voivat maksaa metsästäjälle maltaita. Kuva: VeePee

Kahvilassa kuultua: saatiin muutama hanhi, mutta yksi jäi ampumatta. Se oli jo jyvällä, mutta sitten tajusin, että taitaa olla rauhoitettu laji. Jätin ampumatta, mutta pari passipaikkaa myöhemmin kävi ihan hirveä pauke. Jollain oli sormi herkällä, sillä lintu saattoi olla kiljuhanhi. Jos jäi kiinni, kävi muuten kalliiksi!

Edellä mainittu keskustelu on totta, ja sekin on totta, että väärän linnun ampuminen johtaa seuraamuksiin. Suomen luonnonsuojelulaissa on määritelty linnuille hintalappu. Mitä uhanalaisempi lintu, sitä kalliimmaksi käy sen ampuminen. Kyseinen kiljuhanhi maksaa melkein 6 400 euroa.