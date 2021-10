Anu Sinisalo palaa Lena Jaakkola -hahmoonsa uudessa Sorjonen-elokuvassa. Kuva: Kimmo Korhonen

Näyttelijä Anu Sinisalolle kolme tuotantokautta Sorjonen-rikosdraamasarjaa ja sen tarinaa jatkava itsenäinen Sorjonen: Muraalimurhat -elokuva ovat olleet mieluisa rupeama.

– Sorjosesta on muodostunut enemmän tai vähemmän sellainen rakkauslapsi. Se on vähän kuin menisi kotiin sukulaisiin, kun on aloitettu uutta kautta tai nyt tätä leffaa. Ydintyöryhmä on pysynyt koko ajan samana, Sinisalo toteaa.