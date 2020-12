Joulukuun huippukokouksen aluksi EU-maiden päämiehet saivat käsiinsä Saksan liittokansleri Angela Merkelin neuvotteleman EU:n oikeusvaltiomekanismia koskevan ratkaisun. Eurooppa-neuvoston kokouksen pöydällä on pino muitakin vaikeita ratkaisua vaativia asioita. Kuva: OLIVIER MATTHYS / POOL

Saksan neuvottelema sovintoratkaisu EU:ta pitkään jäytäneessä oikeusvaltiokiistassa vauhdittaa pysähdyksissä olevan EU:n monivuotisen budjetin ja sen kylkeen rakennetun elpymisvälineen toteuttamista.

Sopuratkaisu on tärkeä, sillä Unkarin ja Puolan jarrutus on halvaannuttanut EU:n toimintaa pahasti tilanteessa, jossa toimintaympäristö on koronapandemian aiheuttaman terveyskriisin vuoksi muutenkin vaikea.